親友嘲諷「高中畢業才當作業員」 她嘆：年薪120萬還被看不起

「作業員」的工作內容涵蓋廣泛，從操作機器、組裝零件到包裝產品，都需要高度的專注力和精準度。一名女網友發文抱怨，她身為作業員，有車有房有存款，卻常被嘲諷「高中畢業才做那種工作」，讓她心裡不舒服，因此詢問網友：「是否很多人看不起輪班作業員？」

一名女網友在Dcard發文，表示她身為科技業作業員，學士畢業，年資12年，年薪超過120萬，有車有房、有存款有股票，從來沒有省吃儉用，每年都會出國1到2次，但仍然經常被親朋好友嘲諷說：「高中畢業才做那種工作，那要穿無塵衣要上夜班，好辛苦，我才不要」。

原PO坦言，每次聽到別人這麼說心裡都很不舒服，她的年代，當作業員要大學畢業才進得去，甚至很多新一代都是碩士畢業的作業員，而且工作根本不需要無塵衣進無塵室，加上她很喜歡做二休二，薪水比很多行業多太多。但她還是詢問網友，是否很多人看不起作業員呢？

此文一出，不少網友認為不應該瞧不起認真努力的人，「我覺得妳很棒欸，我完全不會看不起輪班作業員，願意努力賺錢的人都不應該酸，會酸妳的親友不值得來往，也不用去聽他們說什麼」、「不用管他們，妳又沒偷拐騙，對得起自己就好」、「不要在意他們說什麼，各行各業都應該被尊重，大家都坐辦公室，誰來生產產品？誰來維持清潔？誰來開車載有需求的人？」。

不過也有網友持相反意見，「實話會，因為相對而言較缺乏專業性，比如助理、櫃檯也有這個狀況，跟薪水、學歷無關。但現在社會上越來越多將薪水作為指標的風氣，所以只要妳肯定妳自己，專注看向也肯定妳的人就好」。