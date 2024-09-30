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他喊「同事保持距離才健康」 一票上班族贊同：硬辦員工旅遊加大嫌隙

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族網友提出自己對員旅的看法，認為最健康的公司文化就是保持距離的同事關係，其實可以不用員工旅遊，早一點下班還比較健康。此為示意圖。 圖／Ingimage
上班族網友提出自己對員旅的看法，認為最健康的公司文化就是保持距離的同事關係，其實可以不用員工旅遊，早一點下班還比較健康。此為示意圖。 圖／Ingimage

一名上班族網友近日在Threads上語重心長地提出自己對員工旅遊的看法，認為最健康的公司文化就是保持距離的同事關係，其實可以不用員工旅遊，早一點下班還比較健康。

原PO認為，真正能長期正向發展、最健康的公司文化，必須讓員工保留一點時間獨處以充實自己。他認為，同事在一起上了一整天的班，難免都會有一些人際關係的衝突，若從事的是需要靈感創意的工作，更需要經由獨處來代謝從同事那邊吸收到的情緒及負能量，才能在充飽電後、電力滿滿的來上班。

網友見文紛紛表示「可惜人資都不是這樣想」、「員工旅遊真的沒必要，改用旅遊補助金比較好」、「大家感情好的話員工會自己辦」、「同意到不行，什麼員工聚餐跟員工旅遊根本是折磨」、「尬聊文化變相扭曲員工人格」，認為硬是利用員工旅遊將同事綁在一起，「只會讓嫌隙變更大」，其實沒有意義。

但也有網友認為，若是公司同事太過生疏，缺乏凝聚向心力也不好，但他也曾嘗試在公司舉辦團康員旅，「結果被嫌棄，還問你辦這幹嘛，下班只想好好休息」。

也有網友認為，能夠安心請假和工作氣氛佳才是保持健康公司文化的關鍵，他認為許多上班族在請假時，還會被同事情勒，認為對方加重自己的工作，且上司若是經常惡言相向，更不用談什麼是「健康的企業文化」。

上班族 同事 職場

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