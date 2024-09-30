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性工法修法急就章 職場性騷 地方喊難管

聯合報／ 記者葉冠妤鄭國樑趙容萱吳淑玲王勇超／連線報導
性騷擾示意圖。圖／聯合報系資料照片
性騷擾示意圖。圖／聯合報系資料照片

患者對醫護人員毛手毛腳、銀行理專被客戶性騷，這符合性騷擾防治法管理嗎？行政院去年火速修正性平三法，其中增訂若「不特定人」在公共場所騷擾工作者，由性騷擾防治法處理，但患者、客戶均有名有姓，算是不特定人嗎？縣市政府抱怨，定義模糊，令人無所適從。

去年台灣爆發一連串Me too事件，行政院在短時間內修正性平三法，以平眾怒，其中「性別平等工作法」變革最大，修法至今半年，申訴案件量爆增兩、三倍，但每縣市性工法調查委員從三人降至一人，讓負責調查的委員壓力沉重，甚至離職，不願繼續工作。

除了工作量負荷，相關法律定義不明，更讓第一線執行人員無所適從，例如，新法增訂「不特定人」在公共場所騷擾工作者，將由性騷擾防治法處理，但「不特定人」與發生場域定義模糊，衛福部、勞動部互踢皮球，外界質疑，修法後的性工法，真的不再漏接嗎？

對此，勞動部條平司司長黃維琛表示，確實遇到難以判斷的狀況，只能一一就個案釐清，勞動部將再找衛福部商討，考慮視狀況再度修法。

事實上，修正後的性工法明確定義了職場性騷擾管轄範圍，其中增訂若在公共場所被不特定人騷擾，例如，百貨公司櫃姐遭顧客性騷，或是車站站務員遭乘客性騷，就回歸性騷擾防治法處理。

但不少地方政府抱怨，條文中的「不特定人、發生場域」定義模糊，例如，長照居服員在個案家被騷擾，勞政單位認為應由性騷擾防治法處理，但社政機關卻認為，發生地點不在公眾場所，而不願受理。若以性工法處理，只能檢視雇主是否善盡職場性騷擾防治、糾正及補救義務，卻對性騷行為人沒輒，既有調查難度，不具約束力。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩認為，性騷法、性工法適用的場域重疊性高，而衛福部、勞動部兩個主管機關卻各自為政、兩套解讀，不只地方政府困擾，企業也很混亂、焦慮，希望兩部會召開協調會議，積極推廣教育訓練，並釐清相關指引。

此外，性別平等工作法修法後新增建置職場性騷擾調查專業人才庫，為此，勞動部陸續開設課程培訓專業調查人員，約一五○○人完成培訓，但部分受訓者表示，講師缺乏多元性別友善、創傷知情觀念，言論荒腔走板，培訓課程僅短短兩、三天，養成機制鬆散。勞動部條平司司長黃維琛說，培訓講師，均為相關領域的專家。

勞動部 性騷擾

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