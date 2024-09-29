40歲以後轉職最推薦6職業 人生歷練成「最大資本」

摘要 1.企業重視員工的「適應力」，但40、50歲的中高齡員工，真正的優勢在於「個人經歷」。年齡也不應該成為求職的阻礙；人生歷練和熱情，反而是中高齡員工開拓新領域的最大資本。 2.最適合中高齡人士轉職的業種，必須具有穩定性，且通常不會過於依賴體力，而更看重經驗、溝通技巧和情感智商，例如護理人員、教師、房地產經紀人、學校職員、理財顧問和心理諮商師。

中高齡該怎麼轉職？隨著時代變遷，越來越多中高齡人士選擇在職場上開啟「生涯第二春」，重新找回工作的熱情，也為職涯創造更多可能性。

化癌症危機為轉機，重塑職業生涯

余寶藍（Yu Poh Leng）的轉職故事充滿波折，她曾是知名公關公司的東南亞區總監，有超過30年的資深經歷；然而，53歲時因公司管理層變動，她決定辭職從事短期專案，同時追求個人興趣。

沒想到就在此時，她遇上命運突如其來的考驗——她罹患了乳癌。

她暫停了所有工作，專心抗癌；同時並未放棄鍛鍊。她偶然接觸到水中有氧運動，持續復健到身體康復。

之後，她從日夜顛倒的工作狂，成為一名水中健身教練，把健康放第一。她的收入雖然縮水，卻感覺更快樂，因為這是她人生中，第一次在工作中找到了生命的意義。

根據《印度時報》報導，護理人員、教師、房地產經紀人、學校職員、理財顧問和心理諮商師，是最適合中高齡人士轉職的業種。

這些職業普遍具有穩定性，並且通常不會過於依賴體力，而更看重經驗、溝通技巧和情感智商。這些正是許多中高齡求職者所擁有的寶貴優勢。

以余寶藍為例，她在長期從事公關工作後，選擇了轉行成為水中健身教練，這是她興趣的延伸，也是她健康狀況的需求。

轉職順利，重新發現生命的「心流」

英國《金融時報》記者卡米拉·卡文迪什（Camilla Cavendish ），著有《額外時間：活得更久、更好的10個教訓》一書，她訪問過不少在中年轉職的人，發現能夠幸運找到自己人生志業的人，往往看起來比生理年齡年輕。

她認為，這種幸福的狀態，就是匈牙利裔美國心理學家米哈里‧契克森米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）所提出的「心流狀態」（Flow State），就是當你完全專注於做某件事情時，周圍的一切似乎都不再重要，而這種心流不是只有藝術家才能體會到。

有些人在中年後轉職，卻煥發光彩，讓他們看起來更加年輕。卡文迪什拿自己的記者朋友舉例，安娜貝利（Ana Baillie）在英國一家績優股公司擔任律師長達23年，如今正準備成為助產護士。

因為安娜意識到，自己可能只度過了人生的一半，於是決定改變職業，用大腦的不同部分來工作。

50歲轉行進新創，意外開啟創業顧問新事業

來自新加坡的克莉絲汀娜·林（Christina Lim）是一位55歲的行銷專業人士，在廣告及行銷產業耕耘了30年；然而，她對科技創業的世界充滿好奇，促使她在50歲大膽的轉變職涯——加入了一家新創科技公司。

這樣的轉變在一般人眼中或許風險極大，但對於克莉絲汀娜來說，卻是她夢寐以求的挑戰。

新創公司步調極快，拼命工作了一年後，克莉絲汀娜在51歲時，請休了一段時間，想利用時間好好地去旅行、寫作。就在這時候，新加坡管理大學的創新創業學院（SMU Institute of Innovation and Entrepreneurship）找上她，希望邀請她來擔任志工導師，輔導想創業的學生。

她從沒想過，自己會受邀擔任講師，更因這個經歷，又意外當上了新創科技公司的行銷長，協助公司上市的策略。

但在轉職過度期間，克莉絲汀娜每個月都要注意收入是否穩定。她坦誠說： 「你必須注意生活開銷，減少不必要花費。」一直到了五十幾歲時，她的經濟能力足以應付轉職的陣痛期，準備蓄勢待發。

她認為，只要在學習的旅途中，保持開放的態度，當機會突然出現，就能夠及時把握。

隨著時間推移，克莉絲汀娜逐漸打開創業顧問事業，如今她以顧問的角色，幫助新創企業進行市場策略、業務轉型、業績成長等規劃，甚至成為天使投資人、創業講師，還是一位作家。

中高齡轉職，人生歷練是最佳優勢

卡文迪什也發現，許多公司人資重視「適應力」，但40、50歲的中高齡員工，真正的優勢在於「個人經歷」。

中高齡求職者的智慧，通常來自於挫折與挑戰。他們擁有更多人生閱歷與生活智慧；比起一帆風順，往往是慘痛教訓帶來更多挫敗感。正因為更常處理危機與痛苦，長期下來培養出解決問題的能力，這是與年輕求職者相較之下，他們最大的優勢。

就像電影《高年級實習生》裡，勞勃狄尼洛不習慣新世代的Email工作訊息，也不會用社群軟體，但他卻能快速與公司同事打成一片。就連處理緊急事件，反應也比年輕同事迅速，分得出輕重緩急。

比起老闆的助理事情太多處理不來，老資格的他從數據報表中，快速發現公司哪個地區廣告費的投資回報率低落，哪些地區卻有潛在的銷售動能。

余寶藍與克莉絲汀娜的轉職故事說明了，中高齡的轉職，不只在改變工作角色，更追求身心滿足的過程。最重要的是，年齡不應該成為阻礙；人生歷練和熱情，才是開拓新領域的最大資本。

資料來源：Financial Times、CNA Women、Times of India

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