年底沒職缺…她焦慮喊工作難找 過來人曝：年後雷缺超多

六月的畢業季至今已經經過近四個月，不少公司新鮮人人數飽和不再拋出職缺。近日有一名女網友在Dcard上發文詢問，接近年底的這幾個月是否比較難找工作，指出最近職缺非常少，焦慮的她直呼「是錯覺嗎？」

原PO表示這個月開始面試找工作，卻漸漸發現工作越來越少了，不知道是錯覺還是真的越靠年底缺越少，並擔心提問「有人知道年後上班的工作什麼時候會開缺嗎」、「想問大家都是待業找？還是在職找呢？」

文章發布後引起鄉民們的熱議，不少過來人分享，因為已經接近年底，一般都會想堅持到領年終。提醒大家這種時候會釋出職缺的，一般來說可能是本來就沒有年終的工作，不然就是地獄到連年終都不想等的地雷職缺，不過只要等到領完年終，就會有部分人紛紛跳槽，屆時才是職場上空缺很多的時機。不過網友也提醒，因為都是跳槽跑路，「雷缺大風吹」的恐怖時刻也將混入這時間。

還有網友留言表示，「現在這個時間釋出的職缺需要擔心吧」、「其實每個月都很難找，好找的都是屎缺」、「妳不孤單，我也覺得最近的職缺好難找」、「很多職缺掛半年還在徵人」、「好的缺早在年前要先卡位了，年後就只能撿剩的缺了，年後雷缺大風吹」。

還有網友澄清，現在釋出的不一定是連年終都不要的爛缺，指出目前應該還算是畢業季求職的高峰，自己當時畢業差不多八月開始找工作，來來回回，真的報到入職已經十一月下旬。