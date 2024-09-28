雲端社群盛事聚焦AI 1111推AI驅動未來職場研討會

台灣雲端社群年度盛事「 AWS Community Day Taiwan 2024」今（28）日在南港瓶蓋工廠台北製造所登場，現場集結了經驗豐富的 AWS專家以及剛踏入雲端領域的新手，彼此學習相互交流，分享雲端及生成式 AI 開發經驗談、技術交流，AWS 知識及證照加值職涯經驗分享，活動內容涵蓋技術交流、主題演講、焦點論壇、研討會、工作坊及展攤互動。

焦點論壇以「破解焦慮世代：雲端、AI 與新世代人才的融合之路」為題，邀請來自業界領導者及新世代雲端、AI人才分享經驗與跨世代見解，探討 AI 與雲端技術如何重塑企業吸才、育才、留才以及永續經營，並提供學生和社會新鮮人足夠的知識量，站穩浪頭準備自己。

1111人力銀行高階獵才中心總經理林奇葳也在論壇中與現場所有參與者分享第一線職場觀察，她提及2023薪資最高的15項資訊人才認證，其中有10項證照和雲端有關，4項和資安有關。

林奇葳還提到，根據1111人力銀行2023年調查顯示，過去一年雲端相關工作機會數成長了19％，是所有產業中成長最快。而企業徵才時，有67.4%會優先錄取有證照的求職者，更有超過2成會依證照專業程度調薪。擁有專業證照的求職者平均薪資可以多出5,733元。很多人擔心AI技術的出現會取代自己的工作，然而技術的發展往往伴隨著新契機，AI重塑就業市場，我們必須跳脫框架才有生路。

另，根據調查顯示，隨著 AI技術的迅速發展，75%的公司計劃在未來五年內採用大數據、雲端計算和AI技術，對 AI相關技能的需求將有明顯成長。1111人力銀行技術長許永昌的主題演講「AI在人才市場現況與未來的應用」，分享後疫情時代，循環性失業下，各產業經歷人力大洗牌，如何運用AWS AI服務來協助求職者以及招募廠商，來增加職務與人才市場的適配度，深獲現場聽眾共鳴。

台大醫學工程碩一張同學指出，今天的活動幫他解答了很多疑問。學得深入比只拿證照更重要。證照可以打開職場大門，但真正的價值來自於軟實力與硬實力。他自己在跨領域結合AI與醫學時，會使用到AWS的Bedrock和SageMaker，這對他的影響分析很有幫助。