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公司月薪開38K！面試完卻被砍到29K 她嘆：新人只值這麼多嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友日前看到一個薪資寫38K以上的職位，實際面試後公司以剛畢業新人、無經驗為由，將薪水降到29K，讓她相當不解。面試示意圖／Ingimage
一名網友日前看到一個薪資寫38K以上的職位，實際面試後公司以剛畢業新人、無經驗為由，將薪水降到29K，讓她相當不解。面試示意圖／Ingimage

不少求職者會在徵才網站上找工作，企業徵才薪資未達4萬元須公開揭示或告知求職者薪資範圍，不得寫「薪資面議」。不過一名網友日前看到一個薪資寫38K以上的職位，實際面試後公司以剛畢業新人、無經驗為由，將薪水降到29K，讓她相當不解，引起網友熱議。

網友在Dcard上以「無經驗新人真的只能領29K嗎」為題發文，表示近期收到滿多面試邀約，有的寫薪資面議，也有些寫38K以上，但不管是薪資面議或寫38K的，等到原PO實際去面試以後，公司就以無經驗新人為理由，將薪資「壓榨到29K」，甚至對她說剛畢業的大學生不會領到4萬元那麼多。

網友在Dcard上以「無經驗新人真的只能領29K嗎」為題發文。圖／取自Dcard
網友在Dcard上以「無經驗新人真的只能領29K嗎」為題發文。圖／取自Dcard

對此，原PO反問，徵才網站上寫著薪資面議，原則上應不低於月薪4萬元，「公司既然寫的是面議又讓我通過面試，怎麼還可以開出29K？」她無奈表示不管原先是公司開的是哪種數字的薪水，到最後都還是壓榨回29K。

文章一出，網友紛紛留言「我今天也遇到⋯104上面開4萬以上，實際面試跟我說因為我沒相關經驗所以最多33K，根本是欺騙」、「去人力銀行檢舉，或是你看到那種寫38K、39K的就直接拒絕面試」、「只要你的學經歷符合他們寫在上面的要求，但是薪資沒有上面寫的，就是欠檢舉」、「面試過明明上面就寫無經驗可，結果還是跟你說因為你沒有工作經歷，所以我們沒辦法錄取，那幹嘛還要打在上面？」

也有人表示「不寫清楚真的來騙人的，不過新鮮人要薪水高真的蠻難的，除非有證照、專業技能或者某些行業起薪就高，除此之外就是社會經驗，都沒有應該很難高薪」、「新鮮人真的很吃學歷跟科系，如果兩項都沒有，基本薪資真的很正常」、「看科系專長吧，能拿出作品或證照的，應該至少35K起」。

此外，還有專業的網友指出公司薪資寫面議，實際卻不到4萬的檢舉方法「google搜尋地方勞工主管機關、勞檢申訴管道，公司雇主違反就業服務法第5條第2項第6款及第67條第1項，刊登求職薪資面議的公司，去到現場卻只肯給4萬不到的公司，一律檢舉，罰款6萬~30萬」。

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