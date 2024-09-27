她抱怨現代人求職面試態度差 網友：就是在互相篩選

現代人打工求職的管道十分多元，揮別以往的親赴店家詢問，只要上網點一點資料便能輕鬆預約公司面試。但方便也容易被人當隨便，有網友發文表示自家公司常被面試者「放鳥」，且未曾得到告知或回應，讓他感到很不解：「是我跟不上時代潮流了嗎」。

一名網友在Dcard上發文，公司前陣子正逢畢業潮，剛好有櫃台員工離職，因此發布了不少面試邀約來應徵新的人員，而他收到十位面試者回覆願意面試，卻被三位放鳥，且對方均無提前告知，訊息也不讀不回，讓他感到既生氣又困惑：「無法理解怎麼會有這種面試放鳥的事情發生？直接電話不接、訊息不回，我都擔心面試者是不是在路上出了什麼事了！重點是，是你自己投履歷的！我真的無法理解…是我跟不上時代潮流了嗎？」

貼文發布後引發網友熱議，一派網友認為這樣的行為很不禮貌，「不來沒關係，但應該要打電話告知，不過這種人不來面試也好，不然進來了工作態度也不會太好」、「我們也是很多會議，但為了面試也是把會議時間排開，結果發現被放鳥…感受真的很不好」、「老實說，越低薪的工作越可能發生這種情況，櫃檯薪水了不起三萬出頭吧，當然很多人不會把它當一回事，三個算正常數量範圍了」。

另一派網友則認為自己在投遞履歷時，也常遭遇到公司已讀不回的情形，「我是去年畢業生，面試快一年才找到工作，我的經驗是多數公司都是直接不理會了，直接無聲卡概念，還有面試公司發來詢問我面試時間，我回覆後，直接無下文耶」、「不是啊～你們公司方不錄取有寄mail通知或電話通知嗎？不要只想自己的那層，面試求職者也是等消息，結果履歷投了，已讀後沒消沒息的，只能等待……」。

也有人建議原PO可以檢視公司的環境與資源是否還需要改善，「放鳥很好啊，這樣代表你們公司制度、福利等還有改善的空間」、「面對這些鳥事情也是工作的一部分，久了就覺得還好了，面試就是互相篩選」、「這陣子也是狂投履歷、狂面試，但多數面試完我都覺得環境或人很不ok！像是尿騷味很重、整個教室都是煙味、工作人員態度之類的」。