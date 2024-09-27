少收一文件…她被錄取又火速「失業」 公司：人資打錯電話

「正式錄取通知書」是指公司的人力資源部門（人資）或是用人單位向求職者所寄出的聘僱邀約信件，一名女網友發文抱怨，她面試後順利錄取一間公司，未料報到時被告知根本未錄取，是人資電話「打錯」求職者，讓她感到相當無奈，於是發文求助：「現在我剛就業即失業了，我該怎麼辦？」

一名女網友在Dcard發文，表示她身為應屆畢業生，滿心歡喜剛找到一份工作，但最後卻是莫名失業。原PO表示，一間她投履歷的公司，看起來薪資福利都還蠻好的，但不是透過求職軟體聯絡面試，反而用「信箱」發給她面試通知。

原PO表示，她去面試時，過程中都還蠻愉快的，公司後續有打電話說「錄取」，她有問可不可以發簡訊或者寄電子郵件通知錄取，但公司卻說不用「又沒關係」。結果原PO報到入職時，公司才說她根本沒錄取，她說人資有電話聯絡過，但公司根本不買單，人資又跟她道歉說「打錯」求職者。

原PO無奈地表示，人資打電話時名字又沒講錯，到底是哪裡打錯了呢？現在她剛就業就失業了，也因為這間公司，把其他錄取通知都拒絕了，「到底該怎麼辦？」

此文一出，不少網友建議還是要收「正式錄取通知」，「1、一定還是要正式錄取通知信。2、繼續面試工作當學到教訓」、「還是要有文字通知，如果公司表示沒有這個步驟，妳就可以考慮是否真的要去，因為有制度的公司一定都會有」、「身為人資，後面錄取不給offer的公司一定是不行的，但是面試通知透過Email寄出對我們來說很常見欸」。

也有網友提供建議，鼓勵原PO繼續投履歷，「這間就別去了，把之前有錄取過妳的公司找出來，檢視原職缺是持續否有開放，重新投履歷，被問這件事時就找個理由帶過去」、「多投幾間」、「我之前也待業過一年，剛上岸不久，真的會承受鄰居和親朋好友的指指點點和沒錢的壓力，修改履歷也有一些收穫」。