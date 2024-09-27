她到台積電面試卻問1問題 眾人直呼「涼了」：擺明想當跳板
被譽為「護國神山」的台積電是不少求職者的首要目標，不過有一名女網友到台積電南科廠面試，但事後卻驚覺自己似乎問了一個不該問的問題，讓她擔心可能無望了，「不知道大家面（試）人資都會問什麼問題呢？面完覺得好焦慮」。
原PO在Dcard發文表示，8月份收到台積電南科廠面試邀請，日前和人資面談，雙方相談甚歡，最後她還問了薪資結構以及內轉的問題，但結束後她卻驚覺似乎問了不該問的問題。原PO回想人資沒有跟她核對資歷，而自己又問了內轉問題，擔心對方會覺得她對這個工作沒有積極性，憂心自己可能「涼了」。
貼文一出，多數人直言可能沒希望了，「說實在這個問題不該問喔…你是用人主管會收一個擺明想先進來當跳板的人嗎？如果這次沒上，下次面試記得先用腦袋想想」、「都還沒進來就問內轉，會讓人覺得妳把部門當備胎，那妳也可能會成為主管用人的備胎，下次要注意」、「內轉的問題不能問，我之前有經歷，那次就沒中了」、「面試紀錄會留下，主管可能會覺得妳進來就準備轉走，當然會介意吧」、「感覺進去前問這種問題是擺明想當跳板」。
但也有網友透露自身經驗，「我是有問人資跟老闆，之後有沒有機會轉到國外廠或能不能轉到更先進的廠區，人資老闆也說可以轉，後來沒怎樣，可能以後公司也會固定丟人到更缺人的新廠，所以沒差」。
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