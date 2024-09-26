怒了！KTV店聚他狂點食物要大家均分 笑同事是免費唱歌打工仔

一名網友昨(25)日在臉書社團網站「爆廢公社」詢問，如果遇到在KTV店聚，但只顧猛吃東西卻不唱歌的同事，該如何面對這種人？原PO強調，因為是店內聚餐，費用由大家均攤，該名同事卻在其他人都在唱歌時，猛點餐食，以致離場分攤費用一直暴漲。

原PO表示，店內有名同事在大家赴KTV店聚時狂點食物，且專挑貴的食物來點，包括牛肉麵、中卷、鹽焗雞、人篸烏骨雞湯(一盅)等食物「一直塞」，但對唱歌則一點興趣都沒有，即便副店長多次請他唱歌，他都回答自己只想吃東西。

該名猛點餐食的同事還坦言不諱地表示，為了晚上的這頓，他已經餓了一整天，包括早餐、午餐都省下了，讓原PO覺得這位同事就像來到熱炒店，一股勁地像是要把分攤的錢吃回本一樣。

不僅如此，該名只吃東西不唱歌的同事，還在KTV外的走道上表示，自己把這裡當作民歌西餐廳，而唱歌的同事則是「免費唱歌打工仔」，讓原PO更加怒不可遏，於是上網詢問眾多網友，該如何面對這種人？

網友見文紛紛表示，可設定好店聚的店基金底線費用，先講好每個人點餐的額度，超過就自付；若無店基金制度，「店聚唱歌本來就只該平分唱歌費，點餐的費用自己出」；也有人認為，可以向他直接表明因為他的個人餐費比較多，所以還是得多付一些錢，或是直接跟他拚吃，也狂點一堆食物，看誰吃得多。還有網友建議，下回店聚可以不要再找他出來唱歌。

但也有網友質疑，認為「同事點餐怎麼了嗎？」，吃回自己分攤的費用難道不對嗎？有人覺得點餐都還能接受，若是點酒，就更不好算了。還有人提出，同事點的餐食是只有他能吃嗎？還是大家都可以一起分享？原PO自己難道都沒有點餐嗎？「別只看見別人眼中的刺，忘記自己眼裡的樑木」。