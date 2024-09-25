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主動發面試都爛公司？他一查滿滿負評 網提反例：收過台積電邀約

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示遇到許多主動邀請自己參加面試的公司，但它們在Dcard上都有極多差評。圖／ingimage
近日有網友發文，表示遇到許多主動邀請自己參加面試的公司，但它們在Dcard上都有極多差評。圖／ingimage

不少社會新鮮人會使用求職網站找工作，有時會有公司透過網站主動發出面試邀請。近日有網友發文，表示遇到許多主動邀請自己參加面試的公司，但它們在Dcard上都有極多差評。

原PO在Dcard發文，表示自己畢業後接了一段時間的案子，由於不太穩定，近期決定找一份正職工作。當他在104求職網公開自己的履歷後，有很多公司傳來邀請。沒想到在搜尋相關資料後，他發現只要是主動發出邀請的公司，每一間都有極多差評，這讓他開始思考是不是應該直接忽視那些主動發來面試邀請的公司。

文章引來大量網友留言，不少人表示其中也有好公司，「不一定，我之前遇過一家不錯的公司，他們發邀請給我。不過我自己把這個機會弄沒了」、「很難說欸，有的公司還專門請一個人資助理挑履歷發邀請」、「有些職缺是公司主動找人，不會公開在人力銀行上」。

還有網友表示不少科技業公司都喜歡自己挑人，「不是有很多人有收到GOOGLE面試邀約嗎」、「可是GOOGLE每半年到一年就會來面試邀約一次耶，你覺得GOOGLE是爛公司嗎？」、「剛畢業時一開履歷，台積電也會打來問要不要去面試」、「電子五哥都喜歡自己找人」。

也有網友分享，這類的邀約有很大的機率是屎缺，但也有小公司或地點相對偏遠的公司在認真找人，「有些地方是因為比較偏遠人不好找，公司不錯的還是有」、「就我的經驗來說，我遇到的主動邀約90%是中小企業、屎缺」、「有些人是公司設廠位置太偏遠，想去的人不多」、「多數真的都很雷或流動率高」、「我只能說9成都是爛工作」。

Dcard 履歷 求職 職缺 面試

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