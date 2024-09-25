快訊

高雄某國小校長偷拍女童被羈押 新校長就任驚見插座還藏隨身碟

日本經典髒話「馬鹿野郎」來自中國？罵人的文化歷史

小笠原清大任教 預言「還我清白」將成柯文哲未來政治口號

勞動部高分署「6大職場適應課」 助攻新鮮人就業

中央社／ 高雄25日電
勞動部高屏彭東分署青年職涯發展中心推出「6大職場適應課程」，協助青年克服工作瓶頸。示意圖／ingimage
勞動部高屏彭東分署青年職涯發展中心推出「6大職場適應課程」，協助青年克服工作瓶頸。示意圖／ingimage

為協助青年克服工作瓶頸，勞動部高屏彭東分署青年職涯發展中心今年10月至12月推出「6大職場適應課程」，也提供一對一免費職涯諮詢服務、探索團體及心理師「駐點諮詢」等。

高分署今天透過新聞稿表示，今年初針對18至29歲青年線上問卷調查，依據統計結果，初入職場青年離職主要原因為職場適應不良，最高為「人際關係或溝通不良」，其次為「太常加班、工作量太大」，顯示青年在職場溝通、時間管理與壓力管理遇到很大挑戰。

為幫助青年適應職場突破困境，在職涯道路上穩健前進，青年職涯發展中心推出「職場適應6大基本功」，包含「資料管理」、「溝通表達」、「專案管理」、「時間管理」、「原子習慣」及「壓力管理」，強化青年軟實力與心理韌性，提升職涯表現。

首場課程「高效資料管理術」將於10月12日舉辦，高分署邀請「JOY TO KNOW就去學」執行長陳怡君授課，從邏輯歸檔、資料管理數位工具分享，到實戰演練操作，指導青年掌握技巧，快速找到所需資料，提升工作效率。

10月27日課程「跳脫紙上談兵，口語表達大突破」，由艾鍊管理顧問公司執行長林慧，分享實用溝通技巧，幫助青年精準表達。相關課程陸續開放報名，有興趣民眾可上官網https://kys.wda.gov.tw報名參加。

此外，青年職涯發展中心也提供一對一的免費職涯諮詢服務、「探索團體」及由心理師帶領的「駐點諮詢」，陪伴青年面對職涯難題、穩定心態、重建自信。

職場 職涯發展 青年

延伸閱讀

勞部政次王安邦請辭獲准

數百逾8旬鄰長志工成拒保戶？議員轟：社區服務高齡歧視

中職／大巨蛋又漏水 周思齊引退賽球迷撐傘看 議員：太漏氣了

許家蓓罹癌治療原有好轉仍離世 簡舒培：先協助處理後事

相關新聞

「這點事還要提醒」新同事沒補衛生紙被念 老鳥不解：有需要譴責？

職場新人剛進公司時，因為不熟悉新環境，容易犯錯或受到指責。一名網友發文，稱公司廁所衛生紙都要員工自己補，一名新人抽到剩一張，忘了補被同事碎念，對此，網友們認為新人不知道公司淺規則正常，應多加包容。

勞動部高分署「6大職場適應課」 助攻新鮮人就業

為協助青年克服工作瓶頸，勞動部高屏彭東分署青年職涯發展中心今年10月至12月推出「6大職場適應課程」，也提供一對一免費職...

如果只能帶8公斤的人生必須品！你會想帶什麼上路？

中年，讓人重新聚焦自己，對人生及自身想法改觀的時期，為工作和家人全心付出之後，接下來的人生要怎麼過？呂秋遠律師在新書《中年好秋》中，透過與夥伴挑戰622公里橫跨日本的騎旅，寫下中年人的冒險與覺醒，以全新視野看待中年之路。

南部月薪5萬元徵嘸人？ 網見徵才條件吐嘈：開到10萬才有可能

工作百百種，給的薪資也各有高低。日前有位女網友表示，她看到有位老闆在網路發文抱怨「南部給5萬月薪請不到人」的文章，吐嘈資方要求員工「工時跟百貨業一樣，工作更加包山包海」。

近五成青年求職曾遇困 芥菜種會「培」青年找人生志向

據行政院主計處2023年「人力資源調查」指出，有48.9％的青年在初次求職時曾遭遇困難，且有超過一半青年不知道自己該做什...

人生下半場！呂秋遠622公里「日本騎旅」 50歲大叔的浪漫冒險

中年，讓人重新聚焦自己，對人生及自身想法改觀的時期，為工作和家人全心付出之後，接下來的人生要怎麼過？呂秋遠律師在新書《中年好秋》中，透過與夥伴挑戰622公里橫跨日本的騎旅，寫下中年人的冒險與覺醒，以全新視野看待中年之路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。