勞動部高分署「6大職場適應課」 助攻新鮮人就業

為協助青年克服工作瓶頸，勞動部高屏彭東分署青年職涯發展中心今年10月至12月推出「6大職場適應課程」，也提供一對一免費職涯諮詢服務、探索團體及心理師「駐點諮詢」等。

高分署今天透過新聞稿表示，今年初針對18至29歲青年線上問卷調查，依據統計結果，初入職場青年離職主要原因為職場適應不良，最高為「人際關係或溝通不良」，其次為「太常加班、工作量太大」，顯示青年在職場溝通、時間管理與壓力管理遇到很大挑戰。

為幫助青年適應職場突破困境，在職涯道路上穩健前進，青年職涯發展中心推出「職場適應6大基本功」，包含「資料管理」、「溝通表達」、「專案管理」、「時間管理」、「原子習慣」及「壓力管理」，強化青年軟實力與心理韌性，提升職涯表現。

首場課程「高效資料管理術」將於10月12日舉辦，高分署邀請「JOY TO KNOW就去學」執行長陳怡君授課，從邏輯歸檔、資料管理數位工具分享，到實戰演練操作，指導青年掌握技巧，快速找到所需資料，提升工作效率。

10月27日課程「跳脫紙上談兵，口語表達大突破」，由艾鍊管理顧問公司執行長林慧，分享實用溝通技巧，幫助青年精準表達。相關課程陸續開放報名，有興趣民眾可上官網https://kys.wda.gov.tw報名參加。

此外，青年職涯發展中心也提供一對一的免費職涯諮詢服務、「探索團體」及由心理師帶領的「駐點諮詢」，陪伴青年面對職涯難題、穩定心態、重建自信。