「這點事還要提醒」新同事沒補衛生紙被念 老鳥不解：有需要譴責？

職場新人剛進公司時，因為不熟悉新環境，容易犯錯或受到指責。一名網友發文，稱公司廁所衛生紙都要員工自己補，一名新人抽到剩一張忘了補，結果被同事碎念。對此，不少網友們認為新人不知道公司潛規則正常，應多加包容。

一名網友在PTT發文，表示公司偏中小型，一些用品補貨都要自己來，像是衛生紙、酒精這些，大家看到有缺就會幫忙補。但前幾天公司來了新人，原PO經過洗手間，看到同事提醒新人說：「衛生紙剩一張要去倉庫拿包新的補」，新人才意識到廁所衛生紙沒了，前去倉庫拿。

原PO透露，他聽到同事「碎碎念」說：「這點事都還要提醒」，但原PO覺得有些大驚小怪，提醒也沒什麼，不是每個人都那麼細心，或者說也不是義務性，不用上升到抱怨或碎嘴的程度，所以請教網友的意見：「衛生紙剩一張不補該被譴責嗎？」

此文一出，不少網友認為要體諒新人，多給包容，「就每個人習慣不同，新人也才剛來會沒注意到很正常」、「人剛到一個新環境要接收的資訊量太大，一些細節的地方沒注意到也在所難免，包容一下吧」、「我覺得新人還好吧，不用對新人過於苛責」。

也有網友認為，補衛生紙是生活常識，同事提醒新人已經很好了，「這叫生活常識，不是什麼潛規則」、「退一萬步 你同事算好心了，還願意教，若年紀大還不懂補的話，丟臉的是自己」、「如果有被教過公司是要員工互相補，但看到剩一張不補，是新人太沒常識」。

也有網友分享，有些公司有專人負責，「有些公司是有專人補（例如總務人員）」、「我們公司有打掃阿姨會補」、「真假？我以為都是打掃阿姨補」、「我們是掃廁所的會補啊，又不是放在旁邊，不講誰知道呢」。