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退休族重返職場 逾55萬人投保勞工職業災害保險

中央社／ 台北24日電

退休族領取勞保老年給付後可能重返職場，依法必須投保勞工職業災害保險，根據勞保局統計，目前有55萬名已領取勞保老年年金的勞工再投保，其中65歲以上有26.9萬人。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞保局納保組組長吳依婷於會中指出，年逾65歲或已領取勞工保險老年給付者，再受僱從事工作，都應由雇主投保勞工職業災害保險。

吳依婷說，依照勞工職業災害保險及保護法規定，只要是15歲以上、受僱於登記有案單位勞工，都是災保的強制投保對象，無論勞工是否超過65歲或是否已領取勞保老年給付，雇主都應在員工到職當日申報參加災保。

根據勞保局統計，截至今年7月底，已領取勞保老年給付又重返職場工作投保災保的人數有55.5萬人，其中60歲至64歲者有17.6萬人、65歲以上有26.9萬人。

吳依婷提醒，雇主如果未依規定申報加保，經查屬實，將核處新台幣2萬元以上，10萬元以下罰鍰，並將公布違規事由，提醒雇主留意。

保險 老年給付 職災 雇主

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