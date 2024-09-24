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南部月薪5萬元徵嘸人？ 網見徵才條件吐嘈：開到10萬才有可能

聯合新聞網／ 綜合報導
一名老闆抱怨南部開月薪5萬徵不到人，多數人看完徵才條件後吐嘈工作內容。示意圖／Ingimage
一名老闆抱怨南部開月薪5萬徵不到人，多數人看完徵才條件後吐嘈工作內容。示意圖／Ingimage

工作百百種，給的薪資也各有高低。日前有位女網友表示，她看到有位老闆在網路發文抱怨「南部給5萬月薪請不到人」的文章，吐嘈資方要求員工「工時跟百貨業一樣，工作更加包山包海」。

一名女網友在Dcard發文表示，她看到有個老闆在網路抱怨「公司在南部開5萬元薪水，卻徵不到人」，細看對方的徵才條件，卻發現十分嚴苛，「職務名稱是行政會計美編人員，工作內容除了要打資料以外，還要熟悉繪圖工具、英文流利，也要有基礎電商知識，並要維護公司儀器與兼任行政庶務」，工作時間也要求「日班、晚班、假日班」，讓原PO吐嘈「這工作時間跟百貨業一樣，但工作更包山包海」。

文章曝光後，許多網友也批評「真的很討厭這種職稱寫一堆的」、「這老闆也給得太便宜了吧？5萬就是一個人的薪水，要你扛行政、會計又要美編？給個15萬一定找得到人」、「行政就像打雜，會計還要進出帳整理、會計報表整理還有記帳，然後又要會美編？一個人當三個人在用？薪水開再怎麼高都應徵不到理想中的員工的，請把行政、會計跟美編全分開應徵，把一個員工當成超商店員一樣很全能嗎？」、「會計有證照的人，直接去找相關產業，或去考公務員就好，幹嘛要做這個包山包海工作？能與國外交流的人可以做的工作更多，為何要做這個沒有未來的工作？如果要這樣的人才，薪水必須開過超過10萬比較有可能徵到人，一樣早、中、晚班的工時，在餐飲業都到四萬，五萬不起眼」。

也有人幽默回應，「三個科系併一件事，文組大全餐」、「這可能要上輩子讀英文系沒失憶，這輩子讀設計系還兼修會計才有辦法」、「1人月薪5萬×3=15萬，公司只拿香蕉出來當然請不到人囉」、「這個職稱和JD簡直媲美淘寶的商品名稱」、「南部老闆表示：不榨乾勞工，我怎麼換新款賓士、怎麼現金買最近看上的透天」。

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