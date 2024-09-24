上班休息時間外禁裝水、如廁…他想離職怕被當草莓 全網狂罵：快逃

有一名網友在論壇Dcard上以「報到當下馬上就想走人」為題發文，他表示，今天才報到新工作，即發現上班時間與104上面寫的不同，讓他有種被騙的感覺，當下想走人又覺得自己已經30+了不能這麼草莓。貼文一出，立馬引發網友熱議。

原PO透露，報到當天在翻閱員工手冊時，發現上班時間與當時在104上寫的不一樣，覺得公司有拗員工工時之嫌，當下他立馬想走人，但又覺得自己已經30+了不能這麼草莓，只好決定暫時待著再觀察看看。

原PO指出，自己應徵的是辦公室人員又不是工廠作業員，休息時間居然也要配合指定時段進行，讓他大感意外又有點抗拒，不滿公司有這樣不正常的規定為何面試時不說明。

原PO表示，在員工手冊上還寫到，打卡後除休息時間外，禁止吃早餐、裝水及上廁所，他質疑自己是來到軍營或學校？怎麼有被管教的感覺。

原PO覺得，打卡後不能吃早餐尚可接受，但一想到在指定休息時間以外若想要喝水或上廁所，還要舉手報告才能離開座位，就讓他有點難以接受了。

不過原PO認為，撇開上述的問題，在工作內容方面算好上手，而且離家又近，因此猶豫著要不要繼續待下去，他自省自己30+了，若只因這點小事就不做會不會太脆弱？

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「禁止裝水上廁所，長期下來健康不會有問題嗎」、「這樣一點點時間也要拗員工，拗個5分10分的意義何在？我敢跟你保證這樣的公司絕對不會『善待』員工的」、「禁止裝水上廁所很嚴重欸，還有那個拗時間也不行，直接離職啦，這個真的不如簽志願役」。

此外，還有不少網友回應「我的經驗是快逃，因為過了三個月你會更想逃。所以及時止損，趕快找下家比較實在」、「我這陣子也遇到這個問題，入職公司沒有給勞動契約，還要求簽保證書需要保人的這種，已經預計明天提離職」

眾多網友對於不能自由上廁所的規定反彈極大，表示「不能上廁所真的爛死，快逃！讓他找不到員工」、「休息時間外不能上廁所，垃圾公司無誤」、「禁止裝水、上廁所是三小」、「不能上廁所、裝水到底怎麼待下去，是我的話當天直接離職」。

也有網友理性分析，指出「時間差個幾分鐘可以接受，不是休息時間不能喝水上廁所，這個不行，我會直接閃人，這跟草不草莓無關」、「拜託你快換，不能喝水上廁所是什麼爛公司，不管誰來聽了都會覺得是公司不合理，不會覺得你草莓，尤其拗時間這點真的很噁心」。