都離職了！老闆要求「別退公司群組」 過來人曝慘痛經驗：被吃死死

「離職後會馬上退群組嗎？」一名網友表示，自己雖然已經離職了，但因為原本的職位沒人來實習、交接，因此老闆希望他可以留在群組久一點，讓其他同事方便問問題。貼文曝光後，不少過來人勸他別心軟。

原PO今（24日）在PTT發文表示，昨天是上班最後一天，因為特休還有五天，所以從今天開始休到月底，主管希望他到下個月10號前留在公司群組，因為原PO的職務沒有人來實習，如別的同事有問題，可以在群組發問，「我想說給主管面子，等到下個月10號領到薪水再離開，請問你們離職後，會馬上退出公司群組嗎？」

貼文曝光後，大多網友表示，「秒退啊，吃飽太閒嗎」、「結果回答完問題就把你踢了，別以為人家會感激你什麼的」、「那薪水算到10號謝謝，不然刪除封鎖」、「我還在休特休的時候就退光了，只留一個最大群」、「年輕人終究是年輕人」。不過仍有網友表示，還是要看跟公司的交情如何再決定。

此外，也有過來人透露，曾遇過離職後沒退群的人，結果主管直接叫不認識的新人加私Line，有問題直接問到飽，紛紛喊話「離職後心太軟，會被前公司吃得死死的」、「我提完離職大概5分鐘就被踢了，公司不需要你的時候也不會留情面」。