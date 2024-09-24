迎傳統旺季企業樂觀看景氣 64.8%擬加薪、92.2%欲徵才

景氣持續復甦，經濟成長率「保三望四」，yes123求職網24日發布「龍年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，展望第4季景氣，資方「淨樂觀比例」為27%，雖僅較上一季微幅上升1%，但呈連四升，且創下37季新高，顯見廠商多正向看待歲末景氣。其中，64.8%企業擬加薪，92.2%企業有徵才需求。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，一方面內需廠商業績持續回升，另一方面外銷接單反彈，可惜各行各業仍存在缺工問題，也讓企業擴張腳步受限，因此資方面對未來營運，態度顯得「偏樂觀卻不失保守謹慎」。不過，與去年不同的是，嚴重缺工的行業不再侷限於服務業，今年外銷接單加溫，使得製造業、科技業同樣出現人力吃緊窘境。

此外，迎接年底傳統旺季，調查也顯示，第4季計畫加薪和徵才的廠商比例也明顯增加。

根據yes123求職網的調查顯示，合計有64.8%企業透露，在今年第4季有加薪計畫，明顯多於去年同期的53.6%，更創下12年以來新高，至於預計加薪的幅度，平均值落在4.2%。

至於在徵才方面，則有92.2%企業透露，今年第4季有徵才計畫，雖然略少於第3季招募比例93.1%，但多過去年第4季的90.2%，更創下12年以來同期新高。

若以「產業別」進行交叉分析，yes123求職網指出，今年第4季企業徵才意願較高的行業，依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(96.1%)、「科技資訊」(95.5%)、「批發零售與貿易」(93.5%)，以及「傳統製造業」(93%)、「金融保險與會計統計」(92.9%)。

此外，調查還顯示，資方第4季「缺工比例」為40.2%，除了與前一季相同，也多於去年同期的38.9%，創下12年以來同期新高。平均而言，每一家企業對人才的需求為14.1人，雖然規模小於前一季的15.8人，但仍多於去年同期的12.8人。

楊宗斌表示，各大產業在求才方面，今年第4季屬於「內熱外溫」，從百貨周年慶到聖誕、跨年檔期，內需型店家面臨缺工問題，所以不斷有徵人需求，只是其中有不少的工作，可能屬於臨時性職缺。

不過，楊宗斌特別提到，與去年不同的是，嚴重缺工的行業不再侷限於服務業，今年外銷接單加溫，使得製造業、科技業同樣出現人力吃緊窘境。

上述「龍年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2024年9月6日到9月19日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。至於企業有效問卷共1,032份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。