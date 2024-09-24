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加薪機會來了？第四季65%企業有加薪計畫 創12年最高

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
企業對今年第四季景氣看法樂觀，64.8%有調薪計畫，對上班族是好消息。圖／本報資料照片
企業對今年第四季景氣看法樂觀，64.8%有調薪計畫，對上班族是好消息。圖／本報資料照片

景氣持續復甦，經濟成長率「保三望四」，不過通膨物價壓力仍在，因此從企業主到上班族，該如何看待未來前景？對於調薪、求才與謀職計畫，會不會有所影響？yes123求職網「龍年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」結果發現，合計62.3%企前三季有替員工加薪過，且有64.8%企業表示今年第四季有加薪計畫，創12年新高。

資方對第四季景氣看法「淨樂觀比率」+27%，去年同期+18.5%，「樂觀度」連四升，更創下37季、九年來新高。

yes123求職網調查發現，與第三季相比，展望第四季景氣，企業樂觀度微幅上揚。即使還有51.2%持平看待，樂觀的比率為37.9%，悲觀的占10.9%：把樂觀與悲觀比率相扣除後，得到的資方「淨樂觀比率」為+27%，去年同期則為+18.5%，相較上一季「淨樂觀比率」是+26%：「樂觀度」連四升，更創下37季的新高。

相形之下，對於Q4景氣，上班族比較保守面對，持平看待的有54.3%，樂觀的佔26.9%，悲觀看待的有18.8%：將樂觀與悲觀比率相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」為+8.1%，去年同期則為+0.7%，相較Q3調查為+6.9%：「樂觀度」也連四升，並創下14季的新高。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，一方面內需廠商業績持續回升，另一方面外銷接單反彈，可惜各行各業仍存在缺工問題，也讓企業擴張腳步受限，因此資方面對未來營運，態度顯得「偏樂觀卻不失保守謹慎」。

針對2024年「前三季」的薪資水準，合計有62.3%的企業表示，「有替」員工加薪過，其中情況又分成：「有，但屬於績效加薪」占43.5%；「有，而且是全面加薪」則占8.8%，「齊頭式」調薪的公司仍屬少數。

整體比率高於去年同期的56.9%，以及前年的56.8%，雖然創五年新高，但仍不如2019年前三季調查的69.1%。

對於接下來的薪酬規劃，yes123求職網的調查顯示，合計有64.8%的企業透露，在今年第四季有加薪計畫，而且又分成：44.5%計畫「績效加薪」；僅有20.3%計畫「全面加薪」。對於預計加薪的幅度，平均值落在4.2%。Q4資方預估調薪的比率，明顯多於去年同期的53.6%，更創下12年以來新高。

當然除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，此次調查也發現，合計有46.3%的企業表示，在第四季「有」員工分紅或發獎金計畫：其中31.8%為「平均金額沒有比去年同期高」；14.5%為「平均金額比去年同期高」。

但詢問勞工，yes123求職網調查發現，僅有一成七(17.2%)的上班族透露，在今年前三季，公司「有替」自己加薪過，高於去年同期的14.8%。

解讀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數；其中加薪意願比較高的資方，應該以缺工中的行業為主。屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，也已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部分的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動關係」。

企業主 加薪 求職

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