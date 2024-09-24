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失智非失能 「職務再設計」重返職場

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

「我還有家庭要養，罹病了，該怎麼辦？」台灣失智症協會理事長、林口長庚神經內科主治醫師徐文俊表示，失智症人口增加，有些屬於65歲以下的年輕型失智患者，正值中壯年，為家中主要經濟支柱，確診時，幾乎難以置信，無法接受，焦急問著「該怎麼保住工作？」

徐文俊表示，因發病年紀較早，年輕型失智患者面臨生活困境複雜且多元，包含就業問題、家庭照顧支持、子女教養等，面對工作、家庭與疾病，簡直蠟燭三頭燒。罹病後最大衝擊為就業困境，這群人未達退休年齡，甚至在職場上擔任主管，為此，台灣失智症協會多年前提出「職務再設計」，希望能有所幫助。

年輕型失智患者擔心無法勝任工作，而遭資遣，丟了飯碗，大都選擇隱瞞病情，等到症狀嚴重，旁人同事發覺異狀時，大多已經錯失黃金治療期。徐文俊表示，失智症支持資源多，千萬別怕診斷、治療，若能在輕度認知障礙階段調整生活習慣，補充營養，是可以阻止病情惡化。

目前政府針對失智者所提供就業服務，輕度失智患者可申請「職務再設計」，透過個管師、職能治療師評估，調整工作職務，讓患者延續職場生活。徐文俊說，「要看見還有的能力，而不是執著失去的能力。」失智不代表失能，不用馬上離開職場，有些人只要經過認知功能治療或訓練，就可繼續發揮所長。

如果病情惡化，在工作表現逐漸出現問題，無法勝任原職場，徐文俊表示，經過專業「職務再設計」服務，調整工作內容、操作方式或是輔具的支援，失智患者仍可繼續工作。以協會的咖啡坊為例，輕度患者可手工沖泡咖啡，將工作變成一種復健，另可建立自我價值的自信。

台灣失智症協會資料顯示，目前全台失智症病患逾37萬人，徐文俊觀察，發病年齡有提早趨勢，發生原因多元，包括常見的阿茲海默症、血管性失智症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症等，以及腦傷、中風、三高及慢性病的因素。

年輕型失智症症狀並不典型，常被誤認為是其他生理或心理因素所致，如果患者當發現自身問題行為時，一定要及早就醫診斷。不要害怕求助，由專業團隊介入輔導，保住工作，延緩病程退化。

失智症 患者

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