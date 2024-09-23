想做好服務業台語是必須？南北情況差異大 網點名一職業「一定要會」

現在有越來越多的年輕人不擅長說台語，近日有網友發文，發現如果不會說台語，要做服務業是一件很吃力的事，引起網友熱議。

原PO在PTT發文，稱自己去超商時，看到一個中年男子操著台語和工讀生講話，當工讀生表示自己聽不懂台語時，男子只回應「蛤，攏聽嘸嗎？」，然後就離開了。

這讓原PO想起自己以前也只會聽台語，但不太會講，直到交往了一個女朋友，她的堂哥自稱「當完兵後再也沒講過國語」，讓原PO只好用自己超爛的台語和對方硬講，結果半年下來台語突飛猛進。

原PO還說，自己的同事在大學時，遇到老師問有沒有人聽不懂台語，同事雖然聽不懂但是沒有舉手，於是之後老師每節課都用台語講課，他也只能硬聽。

原PO認為現在60歲以上的人大部分慣用語是台語，這點去菜市場就知道，這也讓他好奇，不會台語做服務業是不是很吃力？

文章引來大量網友討論，有人認為確實會有影響，「看你客群，客群都南部老人，那一定有差」、「老人區就會很慘」、「台語能學就多學囉，竹苗就多學客家話，原住民部落就學族語」、「應該說工作上要接觸不特定人士的就會有不便的時候，我以前會聽台語但只在家裡跟長輩說，可在南部工作上只說國語感到很不方便」。

但也有人認為在如果在北部的話影響不大，「台中以北誰在講台語，笑死60歲阿北也一樣遇到年輕人就講國語」、「要看環境，北部星巴克的話，基本上完全不需要台語」。

還有網友表示做業務一定要會台語，「不止服務業，你做業務不會台語很多人不甩你，尤其老人最愛的就是聊天，你不能聊沒法做到單」、「反正服務業頂多老闆賺少點，如果是業務可能就比較慘，業績比較少」。