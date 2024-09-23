快訊

兩岸官方深水靜流？明年中央機關赴對岸人數超乎想像

純屬個案？深圳日本學童之死，延燒成為中日外交衝擊

東海女學霸遭公車撞死 師心痛嘆：她將是優秀會計師卻殞落

想做好服務業台語是必須？南北情況差異大 網點名一職業「一定要會」

聯合新聞網／ 綜合報導
超商店員示意圖。圖／ingimage
超商店員示意圖。圖／ingimage

現在有越來越多的年輕人不擅長說台語，近日有網友發文，發現如果不會說台語，要做服務業是一件很吃力的事，引起網友熱議。

原PO在PTT發文，稱自己去超商時，看到一個中年男子操著台語和工讀生講話，當工讀生表示自己聽不懂台語時，男子只回應「蛤，攏聽嘸嗎？」，然後就離開了。

這讓原PO想起自己以前也只會聽台語，但不太會講，直到交往了一個女朋友，她的堂哥自稱「當完兵後再也沒講過國語」，讓原PO只好用自己超爛的台語和對方硬講，結果半年下來台語突飛猛進。

原PO還說，自己的同事在大學時，遇到老師問有沒有人聽不懂台語，同事雖然聽不懂但是沒有舉手，於是之後老師每節課都用台語講課，他也只能硬聽。

原PO認為現在60歲以上的人大部分慣用語是台語，這點去菜市場就知道，這也讓他好奇，不會台語做服務業是不是很吃力？

文章引來大量網友討論，有人認為確實會有影響，「看你客群，客群都南部老人，那一定有差」、「老人區就會很慘」、「台語能學就多學囉，竹苗就多學客家話，原住民部落就學族語」、「應該說工作上要接觸不特定人士的就會有不便的時候，我以前會聽台語但只在家裡跟長輩說，可在南部工作上只說國語感到很不方便」。

但也有人認為在如果在北部的話影響不大，「台中以北誰在講台語，笑死60歲阿北也一樣遇到年輕人就講國語」、「要看環境，北部星巴克的話，基本上完全不需要台語」。

還有網友表示做業務一定要會台語，「不止服務業，你做業務不會台語很多人不甩你，尤其老人最愛的就是聊天，你不能聊沒法做到單」、「反正服務業頂多老闆賺少點，如果是業務可能就比較慘，業績比較少」。

PTT 台語 年輕人 業績 超商

延伸閱讀

不是奧客Uber評分卻超低？她分數低到司機忍不住發問 網同感：莫名其妙

不懂約會餐桌禮儀？吃飯時她兩舉動男方「直接冷掉」 自己先吃引發兩派論戰

行李箱防盜大絕！女生超醜大頭照做護套 成全場焦點笑死安檢職員

清心福全店員「徒手拋茶凍」 店長致歉還原狀況：工讀生一時好玩

相關新聞

想做好服務業台語是必須？南北情況差異大 網點名一職業「一定要會」

現在有越來越多的年輕人不擅長說台語，近日有網友發文，發現如果不會說台語，要做服務業是一件很吃力的事，引起網友熱議。

以前不是做過？她怨回前公司被「過度期待」 眾人嘆：被貼標籤正常

如果前公司的薪水提高，你會選擇回去上班嗎？一名女網友發文抱怨，她應徵上前公司但不同職位的工作，抱著試試看的心態回來，未料主管卻認為她以前做過，應該什麼都記得，讓她感到壓力很大，忍不住抱怨：「連廁所衛生紙去跟誰換怎麼換這種小事，都有同事覺得我應該記得，覺得自己是不是掉進坑裡了」。

率先「週休3日」每年多52天假 雲品酒店釋近40職缺

雲品溫泉酒店（日月潭）日前率先試行週休3日，員工每年可52天假，引起各方關注。雲品酒店今天也宣布，10月9日在飯店舉辦大...

勞動部半導體基礎培訓班加持 新鮮人年薪上看百萬

去年甫從大學機械系畢業的岑崇瑞，報名參加勞動部半導體基礎培訓班，歷經1個半月扎實課程，訓後順利應徵到半導體供應商工程師，...

月薪4～5萬元蓋職業樓！網揭一行業工作量爆表：不到7萬做不下去

日前一名網友在社交平台Threads上發文表示，自己好奇有什麼月薪4至5萬元的工作，留言區不僅蓋起符合此標準的「職業樓」，更有網友透露即使一項職業有達標，但工作量爆表，不到月薪7萬元做不下去。

餐飲業人力短缺！員工嘆「上班4小時就累炸」 過來人曝1妙招：更有活力

從事餐飲業，常常需要付出大量勞力，一名網友指出，自己在餐廳工作，因為客人眾多，常常頻繁上下爬樓梯，大約工作4小時就「累炸」。近期被前輩說體力差，讓他相當好奇「是餐飲業太累？還是我體力太差？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。