率先「週休3日」每年多52天假 雲品酒店釋近40職缺

雲品溫泉酒店（日月潭）日前率先試行週休3日，員工每年可52天假，引起各方關注。雲品酒店今天也宣布，10月9日在飯店舉辦大型招募會，釋出近40個職缺。

雲品酒店發布新聞稿，試行週休3日政策後，收到較以往更多的求職申請，將於10月9日在飯店內舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺，以求達到各部門都能週休3日的排班需求。職缺包括：餐廳主管、櫃台主管、總機客服、訂房中心專員、房務員、活動指導員、救生員、餐廳廚師等，從管理職至基層人員，歡迎二度就業和社會新鮮人加入行列。

雲品酒店為進一步推廣週休3日的觀念，與1111人力銀行平台合作，即日起至9月30日前，凡透過平台投遞任一職務履歷者，即可參加抽獎，求職者將有機會獲得雲品丹彤自助餐餐券。若成功任職滿3個月，還可享有免費入住雲品溫泉酒店一晚的福利。

雲品國際董事長盛治仁說，週休3日政策是在員工薪資不變的前提下，讓員工每年多出52天假期。雲品已於9月開始實施週休3日，無特別限制僅能在7天內多增加安排1日休假，可自由選擇休假區段，員工有機會連續休假5天以上，便於安排旅遊或進修發展更多職能與興趣。

盛治仁說，針對因工作需求而無法即刻增加休假的員工，飯店除了在收到履歷後盡速安排面試，以增加員工數量來緩解工作量以求達成週休3日的目標，現階段也將以日薪計算方式在下次發薪時匯入員工帳戶，等同加薪13%，針對需要延長工時的員工，酒店也提供加班費或補休制度，讓員工能靈活安排工作與休息時間。

雲品酒店表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，產生許多新興工作模式，且國人更重視工作與生活平衡，年輕求職者更注重公司福利。根據1111人力銀行調查，除了薪資外，求職者最關注「優於勞基法的年假天數」，其次為「週休3日」和「購屋/租屋補助」。

為吸引更多人才，雲品酒店不僅試行週休3日，還為外地員工提供宿舍，酒店也提供員工通勤接駁車和免費工作期間餐食，讓員工無須擔心食宿問題，減輕生活與經濟上的壓力。任職滿1年者更享有免費入住集團飯店1晚及員工旅遊補助，公司也有提供視障按摩師服務、員工紓壓課程，讓員工能在更多休息日中獲得充分放鬆，在工作期間也能有紓壓放鬆的管道。