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公司新人妹妹「家裡有礦」！月領6位數零用錢 他嚇呆：體驗人生？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友和公司新人聊天發現對方超有錢，一個月還有零用錢十萬。示意圖。 圖／ingimage
一名網友和公司新人聊天發現對方超有錢，一個月還有零用錢十萬。示意圖。 圖／ingimage

為了生計再怎麼不情願也得出來打拚，不過也有部分有錢人在家太無聊或有別的原因選擇出門體驗人生。一名網友在Dcard發文分享自己前幾天公司聚餐和公司新人妹妹聊天，意外得知她的零用錢一個月高達十萬，超浮誇的金額讓他嚇傻，並好奇像妹妹這樣「家裡有礦」的有錢人為什麼還要出門賺錢。

原PO表示公司新來的同事妹妹，雖然沒特意打扮，但整個氣質就很精緻。最近公司聚餐，坐她車時才知道她平時都開著奧迪上下班，即便工作了家裡也每個月會給他十萬零用錢，但問她為什麼還要工作時，她卻都扯開話題。原PO當下感嘆的想，「妹妹啊，哥我薪水還沒到你零用錢的一半，你拚死拚活每天加班工作薪水也才剛過零用錢的三分之一」，直言體驗人生也不是這樣。

後來他還補充，知道很多人會說有錢也可以工作，他也認同，但自己的公司工時長薪水還不高，偶爾還需要去工地，時常會弄得髒兮兮。主管脾氣有些火爆，同事妹妹也挨了不少罵，明明是頂尖大學畢業又不愁生活費，他認為其實沒必要來公司受罪。

文章曝光後不少網友紛紛留言列舉原因，「想要脫離父母管教，不想要拿錢時還被父母酸是靠家裡」、「這是比財富自由更高等級的自由：精神自由」、「體驗人生，不然真的蠻無聊的」、「出來學怎麼做人」、「可能是父母希望她不要整天無所事事的」，還有人開玩笑說「搞不好公司是她家的，基層視察加打基礎」。

富翁 職場

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