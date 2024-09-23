以前不是做過？她怨回前公司被「過度期待」 眾人嘆：被貼標籤正常

如果前公司的薪水提高，你會選擇回去上班嗎？一名女網友發文抱怨，她應徵上前公司但不同職位的工作，抱著試試看的心態回來，未料主管卻認為她以前做過，應該什麼都記得，讓她感到壓力很大，忍不住抱怨：「連廁所衛生紙去跟誰換怎麼換這種小事，都有同事覺得我應該記得，覺得自己是不是掉進坑裡了」。

一名女網友在Dcard發文，說她離開前公司快6年，當時一畢業就去當助理，因為項目在業界太侷限，所以做不久便離職了。原PO偶然在人力銀行上看到前公司在徵相同職務，投了履歷也應徵上了，雖然負責的項目和以前不一樣，但她抱著「試試看」的心情重新回到公司。

原PO表示，負責專案的同事離職了，其他同事對這塊不太熟悉，她只能靠自己去做專案發表、聯絡廠商。原PO透露，公司沒有任何教育訓練，一進來就要執行新專案，所有流程都是靠她一直不斷詢問，細節問不清楚，被主管退回時，主管給她的態度卻是：「妳以前不是做過嗎？應該記得吧，反正有不清楚地再問同事」，讓原PO相當困惑。

原PO表示，搞笑的是，連廁所衛生紙去跟誰換、怎麼換這種小事，都有同事覺得她應該記得，6年來公司很多流程都改變了，更何況負責項目跟職位都不同，本是抱著到「新公司」想法進來的，其他同事卻不這麼想，讓原PO坦言壓力很大：「無法適應大家對我的期待，總有種大家都在等著看我會交出什麼成績的感覺」。

此文一出，不少網友認為回前公司被「貼標籤」很正常，「除非高薪或高職等回聘，不然吃回頭草9成9會被貼『混不下去才回來』的標籤，他們當然都知道6年前的事沒人記得，但就是要找個情緒發洩的出口」、「不回前公司，除非高薪挖角，不然都會貼標籤混不下才回來」、「除非是公司主管希望妳再回去公司上班，要不然如果是自己想回去做的，感覺人事物都不一樣了，同事也會閒言閒語」。

也有網友勸原PO辭職，「找下一份，我們沒辦法改變環境」、「沒事不要回前公司，除非真的薪水待遇很好或是走投無路了」、「真的覺得待不好就趕快物色下一家吧」、「看起來大家都在觀望妳怎麼帶動此專案，所以妳很容易心累…不適應就離開吧」。