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月薪4～5萬元蓋職業樓！網揭一行業工作量爆表：不到7萬做不下去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇月薪4萬至5萬元的工作有哪些，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名網友好奇月薪4萬至5萬元的工作有哪些，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

日前一名網友在社交平台Threads上發文表示，自己好奇有什麼月薪4至5萬元的工作，留言區不僅蓋起符合此標準的「職業樓」，更有網友透露即使一項職業有達標，但工作量爆表，不到月薪7萬元做不下去。

有網友透露自己任職醫學中心的醫療人員在這標準，「跟你說個很恐怖的，醫療人員（月薪4至5萬）…還是醫學中心等級的，所以大家都不做了，一堆人辭職」，針對此留言，有人回覆，「這個真的很可怕，如果讓我在醫院工作每天接觸病菌、工作量爆表、嚴重上下階級制度、不合理輪班、超時工作，然後薪水不超過7萬我真的做不下去」。

還有其他人分享符合4～5萬元的薪資標準的職業，「幼兒園老師！（準公共）再怎麼超時上班，配合活動加班，都不會超過你說的薪水」、「標線業」、「67K，超商大夜。我講出來一堆人不信，無所謂了，他們誤以為職業頭銜才是一切」、「科技業pm，年資1.5y，年薪120萬，週休2日見紅休，不加班，特休一年30天」、「23歲，下課時間兼職家教，每個月大概有9～11萬，但我覺得這個錢已經做到家教業個體戶的天花板了」、「職業安全衛生管理人員，4.5K、見紅休，年資半年」、「職業軍人10年以上有快5萬」、「銀行行員5～6萬」、「台哥大門市人員，再好一點的店基本上每個月都能超過5萬」。

月薪 薪資 醫護人員

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