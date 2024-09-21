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餐飲業人力短缺！員工嘆「上班4小時就累炸」 過來人曝1妙招：更有活力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，自己在餐廳工作，因為客人眾多，常常頻繁上下爬樓梯，大約工作4小時就「累炸」。近期被前輩說體力差，讓他相當好奇「是餐飲業太累？還是我體力太差？」。示意圖／聯合報系資料照
一名網友指出，自己在餐廳工作，因為客人眾多，常常頻繁上下爬樓梯，大約工作4小時就「累炸」。近期被前輩說體力差，讓他相當好奇「是餐飲業太累？還是我體力太差？」。示意圖／聯合報系資料照

從事餐飲業，常常需要付出大量勞力，一名網友指出，自己在餐廳工作，因為客人眾多，常常頻繁上下爬樓梯，大約工作4小時就「累炸」。近期被前輩說體力差，讓他相當好奇「是餐飲業太累？還是我體力太差？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「是餐飲業太累，還是我體力太差？」為題，指出自己上班前都會吃早餐，不至於餓到沒體力，但工作需要頻繁上下爬樓梯，加上餐廳可容納100名客人，就連平日都能坐滿一半，假日通常都是全滿的狀態。

這名網友進一步說明，外場最多只有4名員工，一個點餐、一個做飲料、兩個帶位和送餐，常常上班4小時就「累炸」，被年紀大10歲的前輩調侃「才20歲體力就差成這樣？」，讓他相當好奇「是餐飲業太累，還是我體力太差？」。

貼文一出後，不少網友都表示「我也是做餐飲的，我更慘，上班幾乎是10小時起跳」、「餐飲業都這樣啊，大缺工能有啥辦法？」、「做久了就習慣了，每個新人剛進去餐飲都抱怨腳好痠，過個半年每個都有健壯的腿」。

此外，也有從事餐飲業的網友分享實用建議，指出「早上一定要喝豆漿，主要是有蛋白質，這樣身體比較有活力」、「可以早上上班前喝一杯豆漿，或是運動完補一點蛋白質」、「不要再喝早餐店奶茶了，豆漿是個好東西」、「可以喝有糖的豆漿，因為勞力工作會比較容易累」。

蛋白質 豆漿 餐廳 餐飲業

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