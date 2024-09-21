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TOP6職業倦怠跡象你中了嗎？及早發覺助找回工作熱情

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
TOP6職業倦怠跡象你中了嗎？及早發覺助找回工作熱情 圖片來源/Unsplash
TOP6職業倦怠跡象你中了嗎？及早發覺助找回工作熱情 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「職業倦怠跡象」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的職業倦怠跡象排行。

最近上班總是心好累，難道是遇到「職業倦怠」了嗎？在現今高度競爭的職場環境中，許多人往往無法取得足夠的休息、在生活和工作中找到平衡，容易在不知不覺間影響情緒、引起身體不適，甚至是對工作失去熱情。

這種種生理與心理上的反應，都有可能是職業倦怠的跡象，卻也因不易察覺，令不少民眾難以及時調整狀態。接著就一起來看看有哪些受到網友們熱議的職業倦怠徵兆吧！

經常「精神狀態不佳」要注意 「對工作失去興趣」時轉換心境是關鍵

▲ 網友熱議TOP6職業倦怠跡象 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6職業倦怠跡象 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「職業倦怠跡象」相關話題的討論，可以發現最多人提到「精神狀態不佳」的問題。便有網友發文表示「上班什麼都不怕就怕心累」，最容易讓人身心俱疲的往往不是工作內容，而是「同事之間卻嫉妒紛爭，勾心鬥角」、或對工作不上手帶來的挫折感；長久承受這些無形的壓力，不僅可能導致精神不濟，甚至會造成認知功能下降，如「上班時心不在焉，注意力無法集中，經常出錯」。

對此，不少網友安慰道「工作久了會產生了職業倦怠症這很正常的」，建議轉念想想「現在還有辨法上班，表示妳的能力還很強，這樣是很好的！很多人年紀大了想工作還沒機會呢」。

而「對工作失去興趣」的症狀也經常被提及，當一份工作做久，難免會因日復一日重複、類似的作業而感到疲乏、提不起勁；就有網友分享自己現在與剛入職時的差異，說道「剛工作時還會因為學了新東西而感到開心，還會因為被交付了不同的項目，而感到有挑戰性，而積極，現在完全不會」，指出一成不變的工作讓人感到疲倦。

此外，當發現自己長期「表現淡漠、易怒」，如逃避與同事社交、與他人疏離，或是出現「容易失眠」的狀況時，很可能代表「生理狀況是在跟妳抗議」，應留意自己是否已陷入職業倦怠之中。

針對上述種種職業倦怠的徵兆，有網友呼籲「工作只是為了薪水，下班找喜歡的事物放鬆，出國旅行轉換一下心境」，認為利用閒暇時間做些喜歡的事或旅遊，是調整心態的好方式。

除此之外，還有人直言「（工作）薪水不多的話就直接離職」，認為若無太大經濟壓力，有時藉由跳槽、換個環境，能幫自己找回工作的新鮮感與動力，重拾對工作的熱情。

職業倦怠並非一夕形成的，因此及時發覺至關重要。無論是情緒、生理狀況還是工作表現的變化，都是需注意的信號。

若你發現你也有以上提及的跡象，適當地紓壓、與主管溝通或尋求專業幫助，都是找回健康與工作熱情的有效方法。保持身心的平衡，才能讓工作與生活更加充實、有意義！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「職業倦怠跡象」相關討論則數。

觀測期間：2024/06/17~2024/09/17，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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