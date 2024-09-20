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薪水高雜事卻多...她怨診所護理師要「十項全能」 網認同：還要倒垃圾

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友去診所當護理師，發現要做的雜事很多。示意圖／ingimage
一名女網友去診所當護理師，發現要做的雜事很多。示意圖／ingimage

護理師的工作內容是照顧病患、提供一般健康檢查包括打針、協助服藥與衛生教育等護理臨床工作。一名女網友發文抱怨，她去診所當護理師，發現要做的雜事很多，根本「十項全能」，不禁直言：「雖然薪水不錯，但還是想趕快烙跑」。

一名女網友在Dcard發文，她擔任護理師，在醫院資歷近20年，無論是病房、門診、檢查室都任職過，第一次去診所工作，薪資很好，比醫院門診護理師都高，但診所護理師要做的雜事非常多，根本「十項全能」。

原PO表示，她的工作要搬很重的進貨、採買各式用品、跑衛生所領疫苗、幫醫師洗醫師袍、擦玻璃、洗廁所、掃地拖地、櫃檯收錢、申報健保，這些還不包含護理工作，雖然薪水不錯，下了班也沒什麼壓力， 但她還是想趕快「烙跑」，回到醫院體系工作。

此文一出，不少過來人表示要做的雜事真的很多，「還要倒垃圾，我最受不了打掃這件事，所以又回去醫院了」、「說真的事情多又雜，很多事根本不該我們做」、「想起以前在診所打工也是，倒垃圾刷地板樣樣來，還要幫藥師整理藥櫃，人力精簡化無法避免多工」、「要掃地拖地、倒垃圾、洗衣服、擦櫃子、清蜘蛛網等」。

不過也有網友表示與醫院相比，各有優缺點，「就雜項全包，但不用輪班制，薪水沒醫院多，我同學在診所她不用輪大小夜她超開心，病人沒醫院難搞，醫院如果沒人包夜簡直生不如死狀態，各有優缺點就是」、「在醫院上大小夜班也是多工，晚上沒有書記跟內勤，鋪床、辦出院等雜事也是自己來」、「看來我的診所蠻好的，有請打掃阿姨，也幾乎都可以準時下班或吃飯」。

職場 護理師

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