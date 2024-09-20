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工作面試狂收無聲卡…她不解為何求職老碰壁 網勸需要「這些能力」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友面試了9間公司全部沒上，讓她感到很失落。示意圖／ingimage
一名女網友面試了9間公司全部沒上，讓她感到很失落。示意圖／ingimage

面試結束後如收到「無聲卡」，不免讓人感到失望和挫折。一名女網友發文抱怨，她從畢業後就在求職了，面試了9間全部沒上，讓她感到很失落，因此詢問網友：「認真不太知道問題到底在哪？求建議」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己從畢業到現在找工作找了一段時間，投履歷投了21間公司，面試9間，7間收到無聲卡，2間收到感謝信。原PO表示，她的學校在公館，並不是熱門科系，但有多益金色證書，曾經當過交換學生，沒有實習經驗，她自認為基礎能力不差，想進外商工作，履歷修過，面試表現也不糟。

原PO無奈表示，每次面試的時候，面試官的反應都感覺「很有希望」，結果每次都失敗，讓她被「失落感爆擊」，越來越沒有自信，所以請教網友：「不太知道問題到底在哪？另外，還有誰面試比我失敗還多次的呢？」。

此文一出，不少網友認為很多公司需要「即戰力」，「很多公司都需要的是即戰力，外商開的薪水也幾乎都會比本土企業還高一些（除了一些真台企假外商），如果只有語言能力這項專長跟其他想進去的人競爭的話，基本上很難」、「我認為妳應該用考試的了，因為很多都要即戰力，這麼多都沒有，表示那些很挑」。

也有網友表示，需要職缺需要的「專業技能」，「最重要的還是盡可能凸顯妳有能夠handle這份工作的能力，有符合職缺需要的專業技能，而非只有語言能力，或交換經驗」、「舉例：面試的職缺需要有籌辦、規劃活動的能力，在學期間是否有籌備過系上或社團活動能夠舉例」。

也有其他網友分享面試的次數，「3次路過，覺得多找人練面試會有差（至少比較不緊張），加油」、「前前後後面試了30幾次才面上2家，無聲卡至少20家以上，9家算還好，就繼續投」、「路過5次」。

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