新手護理師入職2週壓力大到回家想哭 同業點頭：憂鬱、吃不好睡不好

一名護理師網友近日在論壇透露，自己剛任護理師2週，每天上班都備感壓力，回到家整理筆記只想哭泣，但擔心自己離開會成「護理逃兵」。話題引起同業網友共同出聲吐苦水，並表示以前自己也有憂鬱，或乾嘔、食慾不振的狀況。

原PO在Dcard以「心得分享 新人期不適應⋯該怎麼辦」為題發文表示，自己是應屆畢業生，目前留任先前實習的內科加護病房，入職2週仍無法適應，但找不出原因，也很困惑實習就應付得來，為何正式工作就不適應。原PO坦言，「每天上班都覺得壓力好大，回家就只想哭」，也於留言區補充自己每天下班都要做筆記。

原PO說，自己和親朋好友聊過後，決定再撐1個月，若發現仍不適應就離職，原PO在文末問網友如何克服，也擔心因不適應離開臨床會成「護理逃兵」，且對不起大學4年所學。

有同業網友分享類似經驗，「這跟我之前的心境一模一樣，去的第一個禮拜就知道自己不喜歡了，每天都在跟自己拉扯『這是不是我想要的生活』，每天都壓力很大很想哭，後來到第3個禮拜發現真的完完全全不想待，就直接提離職了」、「我準備當護理逃兵了，我只入職5天，結果一進去就都排大夜班，實在不適合輪班的工作，每天都很憂鬱，吃不飽睡不好，邊查資料邊狂哭」。

也有人表示自己會食慾不振或乾嘔，「我也是剛到單位一個禮拜！我每天早上乾嘔到不行，早餐完全吃不下，一整天都沒啥食慾，有的時候忙到沒空吃午餐，只靠糖果度日，我很清楚自己想成為怎樣的人，我想好好的學！ （不是奴性堅強！單純有錢拿可接受） 」、「每天提早一個多小時去單位看資料還會看不完，每天壓力大到上班前都會乾嘔，覺得自己每天都很努力了，但學姐還是一樣覺得我很爛，把我講的一無是處，常常回家都在哭」。

有人則針對原PO說的「為何實習就能應付」提出見解，「關於你說的『為什麼實習可以但上班不行？』我自己也有想過！根本原因在於當學生實習的時候你學的根本就不是完完整整照顧病人，去上班的時候，連計價＋行政＋病人運送＋點班……，一堆東西要學」。