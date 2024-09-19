外籍生退出外送曝「實賺不到183元、意外頻繁」 網認同：優點剩自由

一名跑了2年外送的外籍學生網友稱自己「認清現實」退出此行，也因這2年經驗立志成為律師。該名網友在論壇透露，外送工作自由，但考量到扣除耗材、油錢、保險等費用實賺的錢不到基本工資，而且缺少福利、意外頻繁，再加上所學的法律保護了去年出車禍的自己，所以想退出外送這行，並成為一名律師。

原PO在Dcard以「終於決定要退坑了（勸世）」為題發文表示，自己是一位外籍學生，在2年的跑外送期間曾出車禍，足跡也遍及台中各地，在薪水方面，包含小費的話，大約落在時薪180元至230元，但拚一點也能達時薪250元以上，不過薪水也會因天氣波動，且扣除耗材、油錢、保險、配備等開銷，「時薪可能還不到150，起碼一直比最低時薪低」。

首先在耗材方面，因為原PO的車子是車齡逾10年的二手車，所以須負擔清積碳、換機油、電瓶、換整流器的費用；接著提到油錢，原PO說一天外送8至12小時，花費120至140元；再來在保險方面，原PO買的是外送員營業險，一年約繳1萬7千元；最後在配備的部分，原PO列舉了手套、防曬、充電線、手機、耳機等，並指出這些配備歷經一日長達8至12小時的外送容易壞掉。原PO對這些開銷總結道，扣除這些花費，平均時薪不會到183元（基本工資）。

不只經濟問題，原PO也補充外送工作缺乏福利、支援，且意外頻仍，在去年時，原PO工作中出車禍，失去手上的車，而且對方的配偶還是一名律師，但因為原PO自己也有法律知識，所以免於被騙。

原PO坦言其實外送工作的自由度讓他蠻享受的，但因經濟壓力與生涯規劃，選擇「認清現實」退出外送工作，原PO對於生涯規劃則說明，因為自己所學的法律在去年車禍中保護自己，而且對外送產業也懷有不滿，於是有前所未有的想成為律師的動力。

其他網友也分享自己擔任外送員的經驗，「我是2年前退坑，我很感謝這份工作給我的自由和薪水，但真的看不下去他們對消費者、外送員和店家的態度」、「外送只有自由而已」、「我是僑生，也做過外送，完全可以明白到當中的辛苦，也體驗到馬路上各種三寶出現的情況」。

不過有人對於耗材方面則與原PO持不同看法，「一天送8至12小時，一天油錢大概100至130元，每天都送的話大概2至3個禮拜換一次機油吧，160元含齒輪油200元，輪胎皮帶那些也還好，該換的時候就換，也不會花到太多錢，手套、防曬、杯架，可以用很久欸，不太需要換啊，還有用無線充手機架根本幾年都不用換，手機、耳機也是沒換過」。