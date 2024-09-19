壓力大到掉頭髮、暴瘦6公斤…櫃員妹被主管約談「不該再錯」 過來人給建議

不少大學生畢業後會馬上去找工作進入職場。一名網友畢業後在銀行擔任櫃員，她進入職場已2個月，但有時還是會出錯，加上個性內向不喜歡和同事聊天而被主管約談，令她不禁直呼，「壓力超大」，於是想問問大家，「新人保護期到什麼時候」。

一名社會新鮮人在Dcard「工作板」發文，她目前是銀行櫃員，雖然已經入職2個月，但有時還是會出錯，需要請客戶回來補簽名，也因個性內向跟顧客社交完後，就沒有能量主動跟同事聊天，卻因此被主管約談。主管表示，她入職2個月了不該再犯錯，她不禁懷疑自己的工作能力及是否不適合金融業。

原po表示，自從入職後頭髮每天都掉一堆，體重也掉了6公斤，猶豫是否該早點離職，但又擔心自己「很草莓」，令她相當迷惘，於是想詢問過來人的建議。

網友紛紛表示，「我是覺得當已經壓力大到開始掉頭髮，身體發出警訊，自己也對自己有所懷疑的時候，就得先放下這份工作，試試其他種類的工作，將來有歷練了，對自己有自信了，也提高抗壓性，再回來也可以」、「一定會有適合你的工作，不用把自己想成爛草莓，只會讓自己自信心一點點被磨光而已，盡早換一個環境，可能會是最好的選擇」、「反正銀行那麼多，隨時走也沒差啦，畢竟身體都出狀況了，身體比什麼事都重要」、「我覺得三個月熟悉流程，六個月不該出錯差不多，但實際還是要看教育訓練跟主管的程度…」。

有網友則分享經驗，「我現在也是這樣，剛做一個月被約談，然後知道我不是本科生還是要刁難我，叫我在一個月內就應該要全部熟悉…」、「進來剛一個月左右，也是洗澡才驚覺自己狂掉髮，我頭髮算很多，所以差異很明顯，我是邊學櫃檯邊考證照，等於下班要複習公司所學，假日要被證照書塞滿，經理一直跟我說，要一次考過證照…自認算自律，但還是壓力大到不行」、「找一份適合自己的工作很重要…最近也是工作壓力大到失眠，已經提離職了」。