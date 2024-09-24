人生下半場！呂秋遠622公里「日本騎旅」 50歲大叔的浪漫冒險

到底人生要從何時開始，可以稱之為下半場？其實我也不是很確定。有一種思考模式，是以年紀作為分水嶺。例如法定退休年齡是六十五歲，或是以五十歲，也就是百年的半數，作為判斷的依據。對我而言，那是一種模模糊糊的概念，因為從擔任律師以後，生活重心就是在工作上，每天每月每年就是在法院與會議室度過，約莫就是「山中無甲子，寒盡不知年」的欠缺生活感。然而，隨著年齡逼近五十大關，事情與心情，都永遠不會這麼走。

記得那天是這樣的，因為案件的必要，在查詢資料時，意外發現在二○二二年，臺灣平均男性壽命為七十六 ‧ 六三歲，如果以現在的年紀來說，竟然已經過半。然而環顧自己的一切，如果人生是只有營業到午夜十二點的遊樂場，我就像是在遊樂場打工的工讀生，賺了些籌碼，卻始終沒有玩過遊樂場裡的設施，而轉眼間，卻已經是傍晚六點，只剩下四小時了，而最後一小時，還可能已經沒體力了。那麼，我該做些什麼？

退休。開始去認真體會這個大型遊樂場可以帶來的樂趣。否則，回到亞利安星球時，族人問起我，地球有什麼好玩的，然而我卻只能說，法院挺有趣的，這應該不是來到這裡的本意。只是，退休跟分手一樣，都是需要練習的。於是我想著退休以後要做什麼：是可以寫作、是可以到處旅遊、是可以演講、是可以繼續重訓，但是，總覺得人到中年，得要給自己一些挑戰的門檻。

在即將五十歲的時候，該是練習自己後半生的時候。畢竟臺灣平均男性壽命如果只有七十七歲，我只剩下不到三十年可以過，來做點有趣的事情吧！在四月時，剛好看到江戶幕府時代中山官道的典故，而竟然有位香港女生花了點時間騎乘公路車穿越。這時候，有個大膽的想法竟然在腦海裡萌生。如果，我是說假設，以公路車作為交通工具，從東京的日本橋做為起點，穿越中山道到京都的三條大橋，或許是一個有趣的冒險故事。

對於一個平常只有做過基本的重量訓練，以及簡單的跑步運動的人來說，這個想法其實不切實際且大膽。在此之前，我完全沒有接觸過自行車運動，連通勤車、公路車、登山車都分不清楚，爬坡沒試過，就是一個以為騎河濱公園一圈就很厲害的超級新手，我該怎麼做？這時候，我想到了學立。

學立過去曾經在我的事務所工作，在八年前，他決定自己出來獨立開業。我一直記得，身為老闆，在面試他的時候，他是這麼說的：

「老闆！我要兩個星期以後才能 on board，因為我要去騎車環島。」

「啊？不來上班要去環島？好好哦！我其實也想退休跟你去！」我羨慕的說。

後來，他在事務所三年，又經過了八年，我還是沒退休。

在萌生了要去橫跨東京到京都的念頭後，我當然要找他：「我想去走中山道。你知道的，有些事，不能等退休才做吧！」

「這麼說也沒錯。但是，老闆，你沒時間的，這麼長的旅程，大約是六百公里，這得要練習，你想要走的行程又不是河濱公園繞一圈。」他一副不相信我的樣子。

然而，後來他發現，雖然我的體力跟不上決心，但這決心卻是真的。我開始纏著他，要他帶我去買公路車，要他陪我去騎車。因為這是太難得的經驗，我又找了另一位以前的同事孟哲，現在也在他的事務所工作，他很喜歡攝影，也對運動很有興趣，他可以在路上用相機記錄我們所有的故事。團隊成型後，我們決定要在半年後，也就是十月出發。在這半年內，只要是星期日，我們就一起約騎，從最簡單的長距離河濱公園開始，一路從士林的風櫃嘴、中社路、劍南路，接著是冷水坑、中湖戰備道、烏來的福山部落、巴拉卡公路、瑞芳不厭亭，甚至是北宜公路，做長距離、高爬升的練習。剛開始，當然苦不堪言，然而在風雨無阻的訓練下，最後還是如願以償在十月，從東京的日本橋出發。

如果說，人生真有下半場，或許這是個不錯的開端。而我想跟同為中年、即將中年的我們說：

我們真的不會長命百歲，就算是百歲，從出生以後，我們的人生，就是在倒數。下半場大約也就是一萬多個日子而已，而下半場的燈，會慢慢的、一盞一盞的熄滅。

人到中年，要過什麼生活，很多時候當然不見得是我們可以決定的。然而如果沒有為自己做些改變的決心，退休以後，歲末的燈，就會熄滅得特別快。

有些人說，時間花在哪裡、成果就會在哪裡。然而你花時間在工作上，這個「不一定會成功」的成果，就只會在工作上展現。沒時間投資朋友、家人，那就是注定不會有好的結果。

中年以後，我們確實還是得為了錢煩惱，但千萬別讓自己窮得只剩下錢，而不是嘗試更多有趣的事物。

人到中年，工作差不多已經定型，是該開始想想晚年時我們想過什麼樣的人生了。別繼續想著工作，我們還要有點時間給自己或家人。 《中年好秋》。圖／三采文化提供

別老是為了別人想，得為自己想想。畢竟自己可以決定的人生，恐怕不到三分之一。為了自己的晚年，我們還是得做好一些準備。中年是我們最後的機會，或許過了這個村，真的就沒了下個店。

找個自己有興趣的嗜好來做，不需要昂貴、不需要花多少時間，但就是別老是想著抓住青春的尾巴，讓自己的生活變得混亂不堪，一塌糊塗，那種代價，我們通常花不起。

在我們這個年紀，每天可以一如往常的看到自己愛的人，就已經是幸福。盡量珍惜到了中年，還願意待在身邊陪伴你的人。

重視健康，要運動，別讓自己的腹部高過胸部。晚年的生活品質，取決於之前的投資與努力。晚年不想病痛纏身，就在這時候好好保養自己。

平安，對我們來說，是最需要珍惜的幸福。

(本文摘錄自《中年好秋》，三采文化，未經同意禁止轉載。)