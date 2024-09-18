國際商船大廚月薪8萬起跳 航港局鼓勵報名受訓

交通部航港局委託中華航業人員訓練中心辦理「餐勤人員基本知能訓練」，鼓勵非船員但想上船工作者，可考慮受訓後到船上擔任大廚，國際商船的待遇大約新台幣8萬元起跳。

航港局今天發布聞稿，為符合國際公約（MLC）規範，凡上船擔任大廚者，除具廚師照外，事前皆需完成為期2天的「餐勤人員基本知能訓練」，課程內容包含「食品和個人衛生」、「膳食健康安全與食物中毒」、「食品儲存、備料管理、環境保護」及「實用廚藝」。

航港局指出，多年來委託中華航業人員訓練中心辦理「餐勤人員基本知能訓練」，近年開班頻率依照受訓需求約為每年2至3班，今年4月已開辦1班，10月17日至18日將辦理第2班，名額上限40人，尚有名額，鼓勵有意者報名。

航港局說，一般人認為只有船員才能上船工作，事實上，船上的大廚就不是船員，只要具廚師資格並完成相關訓練，就可上船工作。

根據航港局提供的資料，國內線客船的大廚待遇約3萬到5萬元，和陸地上的廚師差距不大，但國際商船航線大約8萬元起跳，明顯高很多。