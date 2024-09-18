「6大職缺」中華電信招新血 月薪4.3萬元起跳

中華電信今（18）日宣布，自9月19日起，公開徵求658名基層從業人員職缺，報名至10月18日截止，徵才涵蓋6種職缺，業務類與技術類起薪各為4萬3195元以及4萬5220元。

中華電信表示，除維持113年基層從業人員起薪外，今年起更提供多項福利政策措施，包含定額加薪、留才增給信託獎勵金、放寬晉升條件、調升員工酬勞分派比率及發放一次性獎金。

此外，中華電信也自113年7月1日起，提高生育補助從每胎2萬元提高到8萬元、提高產假從原本的42日工作天，調增至13周日曆天，原發放伙食津貼2400元，將自2025年1月1日起調高為3000元。中華電信致力打造幸福職場，提供員工完善的福利制度與優質的工作環境，使同仁能安心工作，更能放心生養兒女。

中華電信長期為台灣電信業信用評等第一名，去年更蟬聯入選道瓊永續指數（DJSI）世界成份股，名列全球電信業受評公司第一名，並以「成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、成為數位生態系統協創者的領導品牌、成為遠遠超越趙元市值的頂尖科技集團」為三大願景。

中華電信長年以來致力於為員工建立幸福職場，提供多元的福利與良好的工作環境，得以支持員工的專業發展及家庭生活，藉此與員工攜手為社會、客戶、股東共創多元經濟價值，共享營運成果。