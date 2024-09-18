快訊

引爆呼叫器原因曝！憂真主黨發現秘密行動 以色列搶先動手

旅泰注意！台灣遊客入境要申辦「電子旅行授權」12月生效

超速最重罰3.6萬！行人優先區10月上路 行人可全寬通行、穿越道路

正職薪水竟比實習生低？ 她抱怨對方薪水「多我3000元」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨薪水竟比實習生低3000元。示意圖／Ingimage
一名女網友抱怨薪水竟比實習生低3000元。示意圖／Ingimage

職場最怕工作一樣多，但薪水卻有差異。日前有位女網友抱怨，她跟同事同一天報到，對方是實習生，而自己是正職，沒想到對方吐露薪水後，她才發現「同事多我3000元，公司還會發給她薪資單」。

一名女網友在Dcard發文表示，她跟這位同事同一天到新公司上班，對方是公司簽約半年的實習生，自己則是正職。大家都是輪班制，每月10號發薪水，剛好有天工作碰上了對方，兩人談到薪水的事情，原PO指出「不問還好，一問心態炸裂，我說我領2萬6300元，她說她薪水是2萬9000元快3萬元，還跟我說有薪資單，我才知道是她有而我根本就沒有」。

文章曝光後，網友們回應，「我老闆有次開會拿麥克風，當著大家面說我們底薪4萬起，是讓大家有好的生活，我一問才知道大家真的都有4萬起，包含跟我一起進來的同班同學，只有我扣完勞健保後領不到3萬5千元，我當下就離職了」、「比我早幾個月進的新鮮人比我高6千元」、「老闆也跟我說過不要跟同事討論薪水，因為會不平衡，給這種薪水還怕被討論」、「什麼破公司要輪班還只給基本薪水？所以才有些公司說不能討論薪資」、「實習生通常是按時薪計算，沒有三節獎金之類的，她可能工時比較長？」、「盡量習慣同職場不要討論薪水，不論公開還是私下」。

時薪 薪水 薪資

延伸閱讀

一個太擠一個太遠？她問買房選板橋還是新店 網：開車選這就對

寫英文名沒法取貨！他抱怨超商看證件的流程過時 網推「2方式」避免爭執

夜班警衛過超爽？邊烤肉還12點睡覺 網曝關鍵：看與「他」的關係

又一大咖明星發聲！繼泰勒絲表態力挺 怪奇比莉「支持賀錦麗」原因曝光

相關新聞

夜班警衛過超爽？邊烤肉還12點睡覺 網曝關鍵：看與「他」的關係

夜班警衛在大眾眼中是十分辛苦的工作，近日卻有網友發文，表示自己家的夜班警衛過得很爽，引發網友熱議。

誰能一輩子不換工作？ 過來人曝：1原因不用跳槽

許多人在找到理想工作前，會不停的跳槽，尋求更好的機會，不過日前有位網友表示，他從畢業後做了某工作，到現在都沒有換過公司，工作內容跟剛入職差不多，只是薪水有穩定增加。他好奇「有沒有人和我一樣都沒有換過工作的？」對此，多數人大讚「環境好就不用一直跳槽」。

正職薪水竟比實習生低？ 她抱怨對方薪水「多我3000元」

職場最怕工作一樣多，但薪水卻有差異。日前有位女網友抱怨，她跟同事同一天上班，對方是實習生，而她是正職，沒想到對方分享薪水後，她才發現「同事多我3000元，公司還會發給她薪資單」。

「6大職缺」中華電信招新血 月薪4.3萬元起跳

中華電信今（18）日宣布，自9月19日起，公開徵求658名基層從業人員職缺，報名至10月18日截止，徵才涵蓋6種職缺，業...

高薪搶人！台南有餐廳徵才內場廚助、外場正職喊月薪51K

勞動部雲嘉南分署台南就業中心於9月23日下午2時至4時在台南市中西區西賢里活動中心辦理現場媒合活動，包含概製造業、飯店業...

2024年調薪領先、落後排行榜出列 記者最「薪」酸

明年起基本工資又要調高，能拉動整體薪資嗎？104人力銀行分析最近十年超過488萬筆求職會員薪資，反映近年缺工、物價上漲、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。