正職薪水竟比實習生低？ 她抱怨對方薪水「多我3000元」

職場最怕工作一樣多，但薪水卻有差異。日前有位女網友抱怨，她跟同事同一天報到，對方是實習生，而自己是正職，沒想到對方吐露薪水後，她才發現「同事多我3000元，公司還會發給她薪資單」。

一名女網友在Dcard發文表示，她跟這位同事同一天到新公司上班，對方是公司簽約半年的實習生，自己則是正職。大家都是輪班制，每月10號發薪水，剛好有天工作碰上了對方，兩人談到薪水的事情，原PO指出「不問還好，一問心態炸裂，我說我領2萬6300元，她說她薪水是2萬9000元快3萬元，還跟我說有薪資單，我才知道是她有而我根本就沒有」。

文章曝光後，網友們回應，「我老闆有次開會拿麥克風，當著大家面說我們底薪4萬起，是讓大家有好的生活，我一問才知道大家真的都有4萬起，包含跟我一起進來的同班同學，只有我扣完勞健保後領不到3萬5千元，我當下就離職了」、「比我早幾個月進的新鮮人比我高6千元」、「老闆也跟我說過不要跟同事討論薪水，因為會不平衡，給這種薪水還怕被討論」、「什麼破公司要輪班還只給基本薪水？所以才有些公司說不能討論薪資」、「實習生通常是按時薪計算，沒有三節獎金之類的，她可能工時比較長？」、「盡量習慣同職場不要討論薪水，不論公開還是私下」。