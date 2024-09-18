快訊

生食蝸牛釀禍！1985年「金蘭醬油家族」兩代五口慘死

大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

「不後悔來台！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪判8月刑

聽新聞
0:00 / 0:00

夜班警衛過超爽？邊烤肉還12點睡覺 網曝關鍵：看與「他」的關係

聯合新聞網／ 綜合報導
夜班警衛示意圖。圖／ingimage
夜班警衛示意圖。圖／ingimage

夜班警衛在大眾眼中是十分辛苦的工作，近日卻有網友發文，表示自己家的夜班警衛過得很爽，引發網友熱議。

原PO在PTT發文，表示自己社區的夜班警衛今年中秋居然拿出了簡易烤爐在值班桌上烤肉！而且不僅僅是烤香腸而已，原PO還看到警衛準備了牛小排和海鮮等好料，更有朋友與他一同分享，並不是想像中「孤單老郎的悲情場景」。

原PO還補充，自己之前租屋處的夜班警衛，會在十一點半就把三張椅子鋪成床，十二點就能上床睡覺，「作息之正常，樂勝社畜」，有時還有朋友和他一起在一坪大小的警衛台後休息，甚至有時在會他遲到時幫他代班。這讓原PO好奇網友是否知道夜班警衛有多爽？

文章引來大量網友留言，「以前朋友待過，做1休1，上班地方有電視，冷氣吹到爽沒人管，看到人打招呼就好，沒其他特別事情。晚上11點後可搬出折疊床睡覺，不睡覺該駐點主管還會念你，說熬夜身體會不好，年資到有特休，薪水比最低薪資大約多12K」、「郊區看守樣板屋的保全，沒人盯你，衛浴廁所齊全，要睡就睡，主要就是讓你防流浪漢或是小偷、不良少年破壞樣品屋，超爽」。

還有網友表示，這主要看警衛與業主的關係，「基本上就看你能不能跟業主交好，之前也看過帶ps4去玩的，業主的小朋友還跟著一起玩」、「住戶沒跟他計較而已，不然這個已經有公安疑慮，鬧到管委會那邊大概會被炒」、「住戶跟你計較，你連看書都不行，住戶不跟你計較，直接跟你在那打麻將」。

PTT 住戶 保全 烤肉

延伸閱讀

想同居又只願出三千！男友光說不做讓她超火大 網怒批：蕭貪的人

婆婆太愛念？媳婦「1招完勝」到對方受不了 直呼：最爽的瞬間

一個太擠一個太遠？她問買房選板橋還是新店 網：開車選這就對

寫英文名沒法取貨！他抱怨超商看證件的流程過時 網推「2方式」避免爭執

相關新聞

夜班警衛過超爽？邊烤肉還12點睡覺 網曝關鍵：看與「他」的關係

夜班警衛在大眾眼中是十分辛苦的工作，近日卻有網友發文，表示自己家的夜班警衛過得很爽，引發網友熱議。

高薪搶人！台南有餐廳徵才內場廚助、外場正職喊月薪51K

勞動部雲嘉南分署台南就業中心於9月23日下午2時至4時在台南市中西區西賢里活動中心辦理現場媒合活動，包含概製造業、飯店業...

2024年調薪領先、落後排行榜出列 記者最「薪」酸

明年起基本工資又要調高，能拉動整體薪資嗎？104人力銀行分析最近十年超過488萬筆求職會員薪資，反映近年缺工、物價上漲、...

她怨下班後還被群組Tag…過來人教「1招」 一票人共鳴：根本情緒修煉

不少人下班後就不再回工作相關的訊息，甚至不會打開通訊軟體。

高考公務員年薪70萬起跳…夢幻公職變低薪組？兩派網友掀論戰

受到通貨膨脹影響，薪水越來越跟不上物價的變化。一位網友好奇，高考公務員的年薪約70至80萬，還是很多人覺得薪水很低，但他認為多的是年薪不到70萬的人，好奇發問「公職還算低薪嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

女想補學歷爭取加薪 網一看科系搖頭勸：3職業待遇沒很好

學歷是面試的關卡之一，日前一名女網友發文表示，她只有國立高職畢業，沒有上大學，而自從她在安親班工作後，想要去空中大學補社工系學歷，讓自己在教學上更有自信。不過網友看完後搖頭，直言「不要衝動，社工、教師、職能治療師的待遇都沒有很好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。