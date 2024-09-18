夜班警衛過超爽？邊烤肉還12點睡覺 網曝關鍵：看與「他」的關係

夜班警衛在大眾眼中是十分辛苦的工作，近日卻有網友發文，表示自己家的夜班警衛過得很爽，引發網友熱議。

原PO在PTT發文，表示自己社區的夜班警衛今年中秋居然拿出了簡易烤爐在值班桌上烤肉！而且不僅僅是烤香腸而已，原PO還看到警衛準備了牛小排和海鮮等好料，更有朋友與他一同分享，並不是想像中「孤單老郎的悲情場景」。

原PO還補充，自己之前租屋處的夜班警衛，會在十一點半就把三張椅子鋪成床，十二點就能上床睡覺，「作息之正常，樂勝社畜」，有時還有朋友和他一起在一坪大小的警衛台後休息，甚至有時在會他遲到時幫他代班。這讓原PO好奇網友是否知道夜班警衛有多爽？

文章引來大量網友留言，「以前朋友待過，做1休1，上班地方有電視，冷氣吹到爽沒人管，看到人打招呼就好，沒其他特別事情。晚上11點後可搬出折疊床睡覺，不睡覺該駐點主管還會念你，說熬夜身體會不好，年資到有特休，薪水比最低薪資大約多12K」、「郊區看守樣板屋的保全，沒人盯你，衛浴廁所齊全，要睡就睡，主要就是讓你防流浪漢或是小偷、不良少年破壞樣品屋，超爽」。

還有網友表示，這主要看警衛與業主的關係，「基本上就看你能不能跟業主交好，之前也看過帶ps4去玩的，業主的小朋友還跟著一起玩」、「住戶沒跟他計較而已，不然這個已經有公安疑慮，鬧到管委會那邊大概會被炒」、「住戶跟你計較，你連看書都不行，住戶不跟你計較，直接跟你在那打麻將」。