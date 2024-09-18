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誰能一輩子不換工作？ 過來人曝：1原因不用跳槽

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族好奇「大家有換過工作嗎？」圖／ingimage
一名上班族好奇「大家有換過工作嗎？」圖／ingimage

許多人在找到理想工作前，會不停的跳槽，尋求更好的機會，不過日前有位網友表示，他從畢業後做了某工作，到現在都沒有換過公司，工作內容跟剛入職差不多，只是薪水有穩定增加。他好奇「有沒有人和我一樣都沒有換過工作的？」對此，多數人大讚「環境好就不用一直跳槽」。

一名網友在Dcard發文表示，畢業後他找到第一份工作，到現在6年了，都還沒換過工作，雖然主管和經理有問他要不要接主管職位、主要項目，但他都以「能力不足、有更適合的同事」來拒絕，現在工作內容跟剛入職幾乎一樣，薪水有穩定增加，而且職場環境很愉快，因此他好奇「有沒有人和我一樣，都沒有換過工作的？」

對此，有許多網友羨慕表示，「我以前也是第一份工作做了6年多，一直不敢換，換了才發現外面工作有點操，沒換都不知道原來自己能力不是很好」、「好命的人就是可以這樣，工作運不好就不得已要換」、「超羨慕，有好環境我也不想換」、「我也跟你一樣，履歷都寫好了，獵頭公司也有來找過我，但最後就是懶，想到未來工作離家遠要通勤，又要認識新環境，突然覺得很累」、「都沒換總比一直換來得好，現在的工作沒有差到讓你想換，就代表其實你待得住，外面很多工作根本都待不住的」、「我老公畢業後第一份工作做到現在26年，還在同一家公司，我第一份工作做了13年，為了孩子才換現在的工作。是說你真的很聰明，沒事千萬別接管理職，加速自己提離職」。

工作運 職場 薪水 跳槽

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