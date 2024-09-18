2024年調薪領先、落後排行榜出列 記者最「薪」酸
明年起基本工資又要調高，能拉動整體薪資嗎？104人力銀行分析最近十年超過488萬筆求職會員薪資，反映近年缺工、物價上漲、以及基本工資連續多年調漲，平均薪資逐年增加，十年增加8512元、十年增幅22.3%。其中，2024年「薪資領先群」以軟體工程6.5萬元最高，「薪資落後群」行政總務3.6萬敬陪末座。
至於「薪資增幅領先群」年漲逾5%包括環境安全衛生、營建施作、生技醫療研發等，「薪資增幅落後群」則有採訪記者、美容美髮等幾乎零成長。
104人力銀行撈取最近十年求職會員在當年度有更新薪資數據的履歷表，不分產業、不分職務、不分工作年資，2015年平均月薪38,105元，逐年增加到2024年的46,617元，十年增加8,512元、成長22.3%，各年年增幅則介於0.7%~5.4%之間。
同一期間(2015年~2024年)，最低基本工資月薪從20,008元、升到27,470元，十年增加7,462元、增幅37%；時薪從120元、升到183元，十年增加63元、增幅52.5%。
2024年「薪資領先群」包括軟體/工程平均月薪6.5萬居冠、經營/幕僚6.2萬第二、工程研發6.1萬第三，前五大高薪職務中三個與工程職相關，非理工相關科系，可選擇投入專案/產品管理，透過規劃、管理，解決專案/產品的各種疑難雜症順利推進達成目標，平均月薪可來到5.9萬。
2024年「薪資落後群」包括行政/總務3.6萬元最低，因職務含金量相對較低，8月求供比0.9，平均1位求職者僅分到0.9份行政總務的工作，僧多粥少，求職難度高於整體，平均1位求職者可分到2份工作；醫療保健服務3.64萬，多為醫療機構的行政、助理；操作/技術3.7萬。
2024年整體平均月薪4.7萬由43種職務構成，其中26種職務的平均月薪低於均線，占職務數的六成。
2024年最低工資為27470元，與2023年相比調升幅度4.05%。104人力銀行比對同期職務薪資增幅超越整體、且超過5%的「薪資增幅領先群」有：環境安全衛生、營建施作、生技/醫療研發、餐飲、軟體/工程，這些職務多半缺工、或者專業技術含金量高，也就是薪資彈跳榜單出列！藍灰領、民生消費及關鍵職務調幅較大「薪資增幅落後群」則有：記者及採訪、美容/美髮等、產品企劃、貿易、經營/幕僚等，薪資成長幅度均不到1%，反映產業轉型、產業職務分潤、以及薪資基期較高等因素。
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