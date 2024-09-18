2024年調薪領先、落後排行榜出列 記者最「薪」酸

部分公司會提供員工旅遊作為福利之一，不過有網友初入社會，開始工作不到一年，因此若是要去員工旅遊，必須自費一半的費用，他擔心不去會掃興，但手頭又有一點緊，必須借錢才能負擔，令他相當猶豫。有人建議「拒絕最好的方式是推給家人，例如說那時候家族有聚會是年初就安排好的，這樣就不會令人覺得奇怪」。

2024-09-15 15:15