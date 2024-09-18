性工法專案勞檢啟動 企業應設性騷防治措施
性別平等工作法修法3月8日上路至今已逾半年，勞動部職業安全衛生署近期啟動專案勞檢，初步將檢查300家並具規模、大型企業，檢查內容包含是否訂定性騷擾防治措施等。
勞動部每年規劃年度勞動檢查重點，今年勞檢朝公共安全、弱勢扶助、常態違規與社會關注4大面向進行，3月8日上路的性別平等工作新制也是勞檢重點之一。
勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩告訴中央社記者，性別平等工作法上路後，考量這次修法幅度大，因此初期先給業者半年宣導期，盼建立雇主建立性騷擾防治觀念。
許莉瑩說，半年宣導期已經結束，近期啟動專案勞檢，將先以具規模、大型企業100人以上公司為主，規劃實施300場次。
許莉瑩表示，專案檢查主要檢查雇主是否做好性騷擾防治，包含是否訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範以及是否有性騷擾申訴管道，並在工作場所公開揭示等，提醒雇主做好性騷防治責任。
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