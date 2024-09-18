她怨下班後還被群組Tag…過來人教「1招」 一票人共鳴：根本情緒修煉

不少人下班後就不再回工作相關的訊息，甚至不會打開通訊軟體。一名網友常常下班後被公司群組標記，每次都擔心自己是不是犯錯才被標記，也很討厭在群組被質問事情，因此想問問，大家下班後還被公司群組標記是否會困擾，引起網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「工作板」發文，她明明已經下班了，卻常被公司群組標記詢問事情，令她相當困擾，每次看到自己被標記都擔心是犯錯了，而且她很討厭在群組被質問事情，對方口氣差顯得很尷尬又丟臉，於是想問問，「各位有這種困擾嗎？還是這種事很正常呢？」。

網友紛紛表示，「我都不會點開來看，上班時間才會打開來看」、「確實，超討厭在下班或休假時一直被Tag，我想好好休息啊～」、「明明就不是上班時間，哪裡做錯就會一直傳，為什麼這樣做，然後群組訊息有什麼事情通知，還規定不能只有看過一定要回覆」、「我也會遇到，但我每次都當作是一次情緒修煉」、「除非很緊急的訊息，不然休假時間一律不讀不回～」、「真的很討厭借著群組之意公然羞辱人，跟阿長說明還被情勒，這群妖魔鬼怪，還好我離開了…」。

有網友分享經驗，「我也遇到，不知道是不是因為新人的關係，做事情常被放大檢視…老實說我可以接受偶爾下班問我問題，但無法接受質問語氣，搞得像我犯了什麼天大的錯一樣？？」、「下班後就算只是看到訊息一眼，我都覺得是在加班，不是通知關了就沒事喔，因為還會被標記或是被電話騷擾，沒回還會被其他人公審為什麼不回訊息，明明我已經下班或是正在休假」、「我也不喜歡，下大夜就很累了還要瘋狂被Tag哪裡做錯的事，每次睡到一半都驚醒」。

有網友則建議，「關掉Tag的提醒功能，上班才讀工作訊息，把私人好友跟家人群組釘選到一頁滿滿的，這樣就算開line，不往下滑就看不到工作訊息（用力逃避的我）」、「妳可以問看看是不是一定要休息的時候回呢？」、「說實話這種情況如果能先應急回覆，其實都會是很好的加分項目，畢竟假裝認真也是上班族的一環啊」、「確定沒事就不要已讀啊，至於交接今天發生什麼事情半小時前打在賴上，下班就不看，自己要學著點」。