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高考公務員年薪70萬起跳…夢幻公職變低薪組？兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友好奇，高考公務員的年薪約70至80萬，還是很多人覺得薪水很低，但他認為多的是年薪不到70萬的人，好奇發問「公職還算低薪嗎？」。示意圖／Ingimage
一位網友好奇，高考公務員的年薪約70至80萬，還是很多人覺得薪水很低，但他認為多的是年薪不到70萬的人，好奇發問「公職還算低薪嗎？」。示意圖／Ingimage

受到通貨膨脹影響，薪水越來越跟不上物價的變化。一位網友好奇，高考公務員的年薪約70至80萬，還是很多人覺得薪水很低，但他認為多的是年薪不到70萬的人，好奇發問「公職還算低薪嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「現在的公職真的算低薪嗎？」為題，指出不管是行政還是技術類科，高考公務員的年薪均落在70至80萬之間，雖然不少人覺得很低薪，但每年還是吸引許多人報考，讓她相當好奇「公職還算低薪嗎？一堆人現在認為公職不算高薪，那現實上怎麼還是這麼多人考？」。

貼文一出後，不少網友都認同公職薪水不高，紛紛表示「一個搖飲料的妹妹大學1年級跟初等考公務員領差不多的薪水，你覺得呢？」、「你結合看公務員要付的義務，就知道有多低薪。別的不說，光是加班費就輸勞工一大截，一大部分還只能補休跟獎勵。改成新制退撫對公務員的其一大優點，就是具攜帶性，做不爽就離職，反正以後再入公職，相對於舊制時期簡單多了」、「一堆公務員靠腰低薪卻根本離不開，因為他們自己知道依自己的條件出去根本不可能有更高的薪水」。

不過，也有一派網友持相反意見，指出「我想要正常工時跟正常周休，不要輪班、狂加班、值班、值日、值夜、日夜輪換，高考的薪資不到高薪，但也不算非常差，真正會一直嫌的，他們也不離職啊」、「因為外面普遍更差，除非你是科技業、律師、金融，否則起薪都低得可憐，你文組非專業科系，高考大概是最好的出路」、「能在外面找到更好的薪水，公職就低薪，反之亦然」。

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