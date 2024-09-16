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女想補學歷爭取加薪 網一看科系搖頭勸：3職業待遇沒很好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友想補學歷爭取加薪，不過網友認為她提出的3條職業路線都不建議。示意圖／ingimage
一名女網友想補學歷爭取加薪，不過網友認為她提出的3條職業路線都不建議。示意圖／ingimage

學歷是面試的關卡之一，日前一名女網友發文表示，她只有國立高職畢業，沒有上大學，而自從她在安親班工作後，想要去空中大學補社工系學歷，讓自己在教學上更有自信。不過網友看完後搖頭，直言「不要衝動，社工、教師、職能治療師的待遇都沒有很好」。

一名女網友在Dcard發文表示，她已經27歲且育有一女，高職畢業後沒有讀大學，目前在安親班工作，最近想要補學歷，讓自己在教學上更有自信，她想到三種方式，第一是「先去空中大學補社會工作與社會福利的副學士學歷，未來擔任社工師」；第二是「辭職現有工作，認真考私立大學，讀完四年修教育學程，有教師證來應徵安親班、補教業，更有底氣談高薪」；第三是「辭職目前的工作，去唸職能治療系，因為這個薪資是裡面最高的」。

文章曝光後，許多網友搖頭建議「空大學歷沒有參考性，社工待遇沒有多高，教師證也有很多流浪教師，就算是職能治療系，也沒有很好」、「現在學歷貶值，一堆碩都找不太到工作，起薪也沒以前漂亮，我覺得不需要辭職去念夜校，在台灣當社工其實出路也沒有很好」、「不要當社工，老實說妳想的3種（職業路線）都不推薦」、「不要社工，身邊的人低薪過勞」、「職能確實滿適合女生來念，如果只求一個溫飽的話可以試試看」、「教師不建議，現在小孩都不好教」、「妳需要補一個大學學歷，大學學歷就可以去3招的代理代課教師職缺，最低時薪400，當導師一個月加兩萬」、「老實說妳想的三種都不推薦，補教業沒有妳想的那麼好，流浪教師就很多了何況是補教業，流動率更是高」、「建議妳還是先想想自己的優勢跟感興趣的方向，不要亂投入時間跟金錢，畢竟妳有家庭跟小孩」。

教師 社工 辭職

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