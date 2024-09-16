動作慢就挨罵...她怨做餐飲業「一人當兩人用」 網：別硬撐

剛入職新工作時，勢必得面對諸多挑戰和磨練。一名女網友發文抱怨，她做餐飲業還在學習中，速度慢就挨罵、工作太累又怕被說是「草莓族」，忍不住直言：「真的找不到以前我對餐飲業的初心，做餐飲真的很累」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己是餐飲業正職，也還在學習中，她入職第四天，發現不管是做錯事還是速度慢都會被罵，尖峰的時候，她都是「一個人被當兩人用」，一下子要送小菜、麥茶，一下子要打小菜、裝麥茶，一下子又要上菜、收桌，速度慢就會被罵，每次回家睡覺到隔天就會覺得「怎麼這麼快就要準備去上班了」。

原PO透露，今天打小菜時，主管看到她用夾子夾小菜就質問她，原PO說看到其他人都這樣用，結果主管卻說：「妳為什麼要學別人？」休息時間，主管問她來到這麼「可怕」的地方會後悔嗎？原PO表示有一點後悔，主管詢問是否退訓，原PO雖然很想退，但不敢直說，還是表示先待著看看。

原PO無奈表示，她找不到做餐飲業的「初心」了，現在只想遠離餐飲業，做個比較輕鬆的工作，但又怕別人說她是「草莓族」，家人也勸她要忍住，先不要離職，於是詢問網友的意見：「做餐飲真的很累，希望能請大家罵醒我」。

此文一出，不少網友認為原PO還是要以身心靈為主，「待不開心就換啦，其實換也沒關係，主要是自己要開心，身心開心也是，才能每天都快樂工作」、「不要影響自己的身心靈了，感受到妳的努力，多多了解一下自己真實的想法，不要被旁人左右」、「不行就換工作吧，別硬撐」。

也有網友表示，做餐飲業真的很累，「餐飲業，一個人當兩個人用是常態」、「做久了其實就知道餐飲業不適合手腳慢的人，因為大部份營業額就是落在妳覺得非常手忙腳亂的那一段時間」、「餐飲真的超超級辛苦，妳可以當做一個歷練」、「我剛開始待餐飲前一個月也是被吼來吼去」。