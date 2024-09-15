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新人去員旅要「自費一半」該借錢去嗎？ 一票人勸退

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮是否參加員工旅遊。示意圖／Ingimage
網友考慮是否參加員工旅遊。示意圖／Ingimage

部分公司會提供員工旅遊作為福利之一，不過有網友初入社會，開始工作不到一年，因此若是要去員工旅遊，必須自費一半的費用，他擔心不去會掃興，但手頭又有一點緊，必須借錢才能負擔，令他相當猶豫。有人建議「拒絕最好的方式是推給家人，例如說那時候家族有聚會，是年初就安排好的，這樣就不會令人覺得奇怪」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「新人該去員工旅遊嗎？」，由於他進公司不滿一年，因此若要參加員工旅遊必須自費一半的費用，他考慮到旅遊行程是老闆用心籌備，不去的話可能會有點掃興或不合群，也無法維繫與同事的感情，然而自己剛出社會手頭偏緊，若要去旅遊還得跟家人借錢，令他相當猶豫。

貼文一出，全部的人都認為沒必要，「還得借錢就先婉拒了，出來工作肚子得先填飽才行」、「要借錢先不要去，而且去了員工旅遊關係不一定會變好」、「不要讓旅行成為自己的負擔，尤其是借錢去旅遊，雖說是家人但還是不建議，機會多的是」、「不用擔心掃興，大家不會很注意新人的動態，你不想去就不用去」、「沒錢就不要去，為了這個跟家裡借錢很蠢，而且要跟同事打成一片不差這點時間」、「我個人是完全不會考慮，試用期都還沒過，都不曉得自己做不做得下去，說不定撐不了三個月就走人，結果當中還先付一筆錢去玩，再加上跟大家不熟，還一起去超乾」。

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