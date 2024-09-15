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中秋沒連假上班族自己請…老闆出大招 員工哀號：不得不到班

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。聯合報系資料照
上班族示意圖。聯合報系資料照

今年中秋節（9月17日）沒有連假，不少人特別向公司請假，為的就是相約出遊。有網友指出，老闆佛心大開，直接宣布連放四天，不過也有人哀號公司直接選在16日發放中秋獎金，讓員工不得不到班。

今年中秋沒有連假，導致許多上班族周一（16日）還是得上工一天，隔天再好好享受中秋。然而有網友在threads發文詢問，大家9月16日已經準備好請假了嗎？

其中一名網友便回應，公司直接讓他們放好放滿，「HR（人資）主管在辦公室很大聲的提醒，16日放假，請大家都不要來公司，大門沒有開！」，也有不少人跟他一樣，「我們公司也直接放假四天」、「我們統一放假」、「公司自己叫大家放假，沒特休的直接請假不扣全勤」。

不過也有上班族哀號，本來想請假，但老闆卻說中秋節獎金，要選在16日發放，讓他不得不到班，「不能請，好聰明，當全勤獎金在發」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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