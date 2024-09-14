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大客車駕駛徵才台東登場 薪資5萬元起跳

中央社／ 台東縣14日電

全國客運公車駕駛缺員逾2000名，公路局今天在台東舉辦全國徵人活動，新進駕駛待遇月薪在5萬至7萬元間，吸引台東民眾詢問。

公路局今天在台東舉辦大客車擴大徵才活動，包括台北和首都客運、統聯客運及各縣市公車業者都參與擺攤位徵人。

公路局副局長張舜清接受中央社記者訪問表示，去年統計國內客運和縣市公車駕駛缺2215名；遊覽車駕駛據業者估算約3000名，不過實際應該沒這麼高，不管是公車或是遊覽車駕駛都缺人，呼籲台東民眾保握機會參加徵才活動。

張舜清表示，公車駕駛待遇新進人員月薪約新台幣5萬元，如果包括所有津貼獎勵，總薪資約5萬元到7萬元。

公路局高雄區監理所長李瑞銘表示，交通部公路局「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，補助符合資格的求職者且就職滿3個月者其駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼每日915元；另為鼓勵駕駛員穩定就業，任職滿3個月發給穩定就業獎勵金1萬5000元，後續每月5000元，每人補助最高為6萬元獎勵金。

高雄區監理所運輸管理科長鍾秉均呼籲，有意加入客運業的民眾，把握機會投入大客車駕駛工作，為更多人提供優質服務、帶來行旅上的方便。

公車 台東 月薪

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