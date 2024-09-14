員工到府洗碗、倒垃圾「被老闆當傭人」！提辭職遭酸：回家當千金小姐

社會新鮮人在剛踏入職場時，難免會擔心自己碰觸到業界的「潛規則」，就有網友在入職一段時間後，聽到流言說主管覺得他太閒，指責他上班都不做事而頻繁使用手機，讓積極做事的他感到很心寒，感嘆：「難道我也只能讓自己一直裝忙，無意義的加班到很晚嗎？」

2024-09-13 20:56