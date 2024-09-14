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員工到府洗碗、倒垃圾「被老闆當傭人」！提辭職遭酸：回家當千金小姐

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期發現公司有低報勞健保的狀況，加上工作時常常被雇主當幫傭使喚，決定提出離職，沒想到總經理簽核時竟酸「建議回家當千金小姐」。示意圖／Ingimage。
一名網友分享，近期發現公司有低報勞健保的狀況，加上工作時常常被雇主當幫傭使喚，決定提出離職，沒想到總經理簽核時竟酸「建議回家當千金小姐」。示意圖／Ingimage。

職場打滾，工作內容與工作環境都非常重要。一名網友分享，近期發現公司有低報勞健保的狀況，加上工作時常常被雇主當幫傭使喚，決定提出離職，沒想到總經理簽核時竟酸「建議回家當千金小姐」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，因公司有低報勞健保的問題，加上雇主常使喚她幫忙洗碗、倒垃圾，認為員工不是幫傭，決定要提離職，沒想到總經理簽核時，竟回酸「建議回家當千金小姐，不要出來受氣」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這什麼工作，居然要去老闆家洗碗倒垃圾，太扯了吧」、「這老闆EQ太低了吧，自己亂搞還敢這樣，完全不怕被曝光欸笑死」、「高薪低報有刑事責任，記得檢舉，妳一定會很開心」、「低報很嚴重，一定要檢舉」、「有這證據趕快檢舉」。

此外，也有不少網友分享遇到慣老闆的經驗，回應「我前公司要幫老鳥買下午茶，幫老闆媽媽跑全聯，領個2萬多真的被當傭人」、「在一間家族企業裡面一堆親戚，全部公私不分，還要我當保母，超傻眼」、「之前在建設公司當總機，但每周五要去有機市場幫董事長買菜，超傻眼」、「我以前還要幫老鳥同事買午餐、下午茶（還要被嫌）、幫老闆媽媽跑全聯買油、買雞蛋，他媽迷做糕餅、餃子的時候，還要幫忙扛超重麵粉」。

健保 千金 慣老闆 職場 雇主 離職

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