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半自費員工旅遊一定要參加嗎？ 網友籲：別讓獎勵成為負擔

聯合新聞網／ 綜合報導
不少公司會安排員工旅遊到海外遊玩，給予辛苦工作後的獎勵，也增進同事間的感情。示意圖／ingimage
不少公司會安排員工旅遊到海外遊玩，給予辛苦工作後的獎勵，也增進同事間的感情。示意圖／ingimage

不少公司會安排員工旅遊到海外遊玩，給予辛苦工作後的獎勵，也增進同事間的感情。有網友剛入職一個月便碰上員工旅遊，礙於年資問題須自行負擔一半費用，讓他忍不住發文詢問網友：「新人該去員工旅遊嗎？」

一名網友以「新人該員工旅遊嗎？」為題發文，說明自己入職剛滿一個月，恰巧碰上十月份的日本員工旅遊，礙於年資太短，須自行負擔一半的旅費，原PO擔心若不參與是否會讓老闆覺得掃興，也怕自己無法與同事關係變好，但若要參加就必須和家人借錢，讓他很苦惱究竟該不該花這筆錢。

有網友大讚出國的機會難能可貴，建議他可以去參加，「（到職）一個月就可以補助一半很佛耶」、「去吧，做一個月旅費還幫砍半，不去白不去」、「什麼工作這麼好還有員工旅遊」、「建議去，不要留話讓人說，工作如果薪水很高，當長期投資，職場人際關係非常重要」。

也有人認為員工旅遊是福利而不是負擔，應該先考量自身的條件，「還得借錢就先婉拒了，出來工作肚子得先填飽才行」、「不方便就拒絕，這應該是員工福利，如果反而造成困擾根本是本末倒置」、「沒錢就不要去，為了這個跟家裡借錢很蠢。而且要跟同事打成一片不差這點時間，工作上當天使同事還比較有效」。

出國旅遊 職場

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